至少5死57傷 土耳其西部發生餐廳氣爆事故

土耳其內政部 長耶里卡亞(Ali Yerlikaya)今天表示,國內西部地區一間餐廳發生重大氣爆事故,造成5人喪命、57人受傷。

耶里卡亞於社群媒體 X平台發文指出,這起事故是因為一桶氣體鋼瓶爆炸所致。

安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)報導,事故發生在伊茲米爾市(Izmir)以南的托巴里鎮(Torbali),爆炸威力之大,數哩外都能聽見。

Restaurant explodes in Torbali district of Izmir, Turkey, killing 5 people and injuring 63 others. - CNN Turk



pic.twitter.com/0zvaUt1TMk