英右翼領袖法拉吉造勢演講 遭反對團體亂入搞笑

英國右翼領袖法拉吉在造勢活動演說時，一幅俄羅斯總統普亭的肖像海報突然從天而降。(截自YouTube@The Guardian)

英國右翼領袖法拉吉（Nigel Farage）今晚在英格蘭東南部城市一場演講遭人亂入搞笑，他在競選造勢會中的演說，因一幅俄羅斯 總統普亭 的肖像海報突然從天而降遭中斷。

反對法拉吉觀點的活動團體「驢子領導」（Led by Donkeys）表示，在英格蘭東南部納茲河畔沃爾頓（Walton-on-the-Naze）可倫拜中心（Columbine Centre）的這起事件是他們所為，他們並在社群平台X上傳一段相關影片。

影片顯示，法拉吉演講時，在他身後一幅海報從天花板緩緩而降，海報上普亭（Vladimir Putin）微笑並豎起大拇指，並寫著「我愛奈吉爾（法拉吉）」，其中愛字是以心形符號替代。

影片來源：YouTube The Guardian

「驢子領導」在X上表示：「法拉吉說，普亭是他『最欽佩的』世界領導人，法拉吉將俄羅斯非法入侵烏克蘭 一事歸咎於西方。」

上述說法是指法拉吉本月稍早的一項評論，他表示歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的東擴行動，引發普亭入侵烏克蘭。

法拉吉的政黨「英國改革黨」（Reform UK）在7月4日的英國大選中可望贏得數百萬張選票，而他在接受英國廣播公司（BBC）採訪時發表的這番言論，在英國政界引起強烈批評。

看到從天而降的海報，法拉吉說：「是誰把它放在那裡的…可倫拜中心的人應被解雇。」

然後觀眾開始高喊：「把它撕下來。」

有關此事，路透已尋求「英國改革黨」的評論。

法拉吉正在競選代表濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）的國會議員，此地距納茲河畔沃爾頓9哩（約14.5公里）。