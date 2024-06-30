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路透：印度官方針對增加中國鋼鐵進口量展開談判

記者謝守真／即時報導
路透近日引述一名印度政府知情人士透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就增加中國商品進口量進行談判。(圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博)
路透近日引述一名印度政府知情人士透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就增加中國商品進口量進行談判。(圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博)

印度與中國經貿關係或將再度發生變化，如今傳出印度政府即將針對中國商品進口增加議題開展談判。據路透報導，一名印度政府知情人士近日透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就進口增加的問題進行談判，特別是廉價的中國商品。

報導指出，印度政府初步數據顯示，截至3月的財年中，印度成為鋼鐵淨進口國，這一趨勢仍在繼續，4月和5月成品鋼進口量創五年新高。4月至5月，印度進口110萬公噸成品鋼，較去年同期成長19.8%。

知情人士表示，印度正在監控價格低廉的中國進口商品，因為近幾個月來，中國持續成為亞洲第三大經濟體印度最大的鋼鐵出口方。

另，報導提到，印度鋼鐵生產大廠如包含塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）在內的公司對進口量急劇上升感到擔憂與震驚，一再呼籲印度政府干預並提高進口稅。然而，印度鋼鐵部以當地需求強勁為由拒絕了這些呼籲。

與此之前，安賽樂米塔爾新日鐵印度公司（ArcelorMittal Nippon Steel India）銷售與行銷總監兼副總裁Ranjan Dhar曾表示，由於進口激增，印度政府應考慮將鋼鐵基本關稅從7.5%提高到12.5%。「我們（印度）應該立即恢復到之前的12.5%關稅制度。」

據了解，中國鋼鐵產量近年快速成長，近年更是生產全球逾半的鋼鐵。單是在2023年，中國鋼鐵產量就增加達36.2%，超過9,000萬噸。同時，中國鎖定拉丁美洲國家為美國的替代市場傾銷鋼鐵。不過，此舉引發包括墨西哥、智利等拉美國家反彈，相繼宣布對未簽訂自由貿易協定（FTA）國家的鋼鐵徵收最高50%的關稅，以反制中國鋼鐵傾銷。

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