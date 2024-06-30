遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」

以哈戰爭中獲救的以中混血26歲女大生阿加瑪尼6月29日首度對外發聲。（截取自Bring Them Home Now在X影音）

紐約郵報報導，以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）29日首度對外發聲，親口透露被俘虜的8個月最擔心見不到癌末母親最後一面，同時感謝以色列 軍方全力援救，疾呼以色列政府積極促成人質獲釋。

國防軍6月8日在加薩 中部兩個地點同時進行救援行動，成功救出包含阿加瑪尼在內共4名人質。阿加瑪尼是以中混血兒，去年10月7日遭哈瑪斯槍手強押上機車，拚命呼救「別殺我」的影片在社群平台瘋傳。

Noa Argamani addresses the supporters in hostages’ square tonight, in a recorded message, for first time since her rescue “I’m home now, but we can not forget the hostages that are still being held captive in Gaza, waiting for their return”. pic.twitter.com/ARtR5lwJ4s — Bring Them Home Now (@bringhomenow) 2024年6月29日

阿加瑪尼6月29日首度透過影片對外發聲，談到作為獨生女，面對母親罹患腦癌末期，被俘虜的期間最憂心父母，「經歷8個月生死未知的日子，能夠陪伴在母親身邊，我深感榮幸」。

阿加瑪尼母親莉奧拉（Liora Argamani）目前正在對抗腦癌，此前極度憂心離世前無法見女兒最後一面，曾在去年12月懇求美國政府及總統拜登 協助救援。

回憶被綁架的經過，阿加瑪尼也說當下非常擔心遭槍手殺害。

除此之外，阿加瑪尼也透露男友歐爾（Avinatan Or）目前還在加薩被俘，「我想藉這個機會提醒所有人，現在還有120多名人質」，疾呼政府各方全力營救還在加薩的人質。