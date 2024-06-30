遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」
紐約郵報報導，以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）29日首度對外發聲，親口透露被俘虜的8個月最擔心見不到癌末母親最後一面，同時感謝以色列軍方全力援救，疾呼以色列政府積極促成人質獲釋。
國防軍6月8日在加薩中部兩個地點同時進行救援行動，成功救出包含阿加瑪尼在內共4名人質。阿加瑪尼是以中混血兒，去年10月7日遭哈瑪斯槍手強押上機車，拚命呼救「別殺我」的影片在社群平台瘋傳。
阿加瑪尼6月29日首度透過影片對外發聲，談到作為獨生女，面對母親罹患腦癌末期，被俘虜的期間最憂心父母，「經歷8個月生死未知的日子，能夠陪伴在母親身邊，我深感榮幸」。
阿加瑪尼母親莉奧拉（Liora Argamani）目前正在對抗腦癌，此前極度憂心離世前無法見女兒最後一面，曾在去年12月懇求美國政府及總統拜登協助救援。
回憶被綁架的經過，阿加瑪尼也說當下非常擔心遭槍手殺害。
除此之外，阿加瑪尼也透露男友歐爾（Avinatan Or）目前還在加薩被俘，「我想藉這個機會提醒所有人，現在還有120多名人質」，疾呼政府各方全力營救還在加薩的人質。
上一則
澳洲昆士蘭驚傳巴士露營車相撞 釀3死、10多傷
下一則
FB留言