我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

布魯克林華男從日落公園步行返家 遭2騎車男子搶劫

襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻

中央社貝爾格勒29日綜合外電報導
塞爾維亞總統武契奇。（歐新社）
塞爾維亞總統武契奇。（歐新社）

一名男子今天在塞爾維亞首都貝爾格勒，用十字弓攻擊一名駐守以色列大使館員警後遭警方擊斃，塞爾維亞總統武契奇稱這是針對塞爾維亞的恐怖攻擊。

路透社報導，根據以色列外交部，沒有大使館員工在這場攻擊中受傷。武契奇（Aleksandar Vucic）表示，受傷員警動手術移除射中他脖頸的箭矢後，在醫院情況穩定。

武契奇指發動攻擊的男子名為朱喬維克（Salahudin Zujovic），來自塞爾維亞中部，之前從塞爾維亞東正教轉而皈依伊斯蘭教，此外他還有一名合作同謀在逃。

武契奇訪視那名受傷員警後告訴記者，當局正在搜索另一人，且將保證所有外交代表團人員的安全。

今天稍早，內政部長達契奇（Ivica Dacic）提到，被襲擊員警對發動攻擊的男子開了數槍，男子後因重傷身亡。

根據達契奇，有初步跡象顯示，這起攻擊疑與極端保守的伊斯蘭教「瓦哈比教派」（Wahhabi）人士相關。

塞爾維亞總理佛契維奇（Milos Vucevic）嚴厲譴責這起攻擊事件，並稱這是「令人髮指的恐怖行為」，以色列外交部也指這是一場「未遂的恐怖攻擊」。

以色列 大使館 內政部

上一則

信會打贏還是怕被鎮壓？美智庫：俄反戰菁英轉支持戰爭

下一則

環太平洋演習 南韓海軍出動「2飛彈驅逐艦」遠洋作戰重要一環

延伸閱讀

NBA／塞爾維亞主帥讚：今年美國隊 超越92夢幻隊

NBA／塞爾維亞主帥讚：今年美國隊 超越92夢幻隊
NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好
以色列怨武器遭扣 美官員稱已運1.4萬枚2000磅炸彈

以色列怨武器遭扣 美官員稱已運1.4萬枚2000磅炸彈
NBA／約柯奇領銜塞爾維亞16人名單 奧運開幕日迎戰美國

NBA／約柯奇領銜塞爾維亞16人名單 奧運開幕日迎戰美國

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34

超人氣

更多 >
太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則
表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打