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菲議員提證據 懷疑與中公民指紋相符華裔市長出生日

編譯羅方妤／即時報導
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭遭爆與一名2003年入境菲國、名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音譯）中國公民相符，被懷疑是「中國資產」。圖／擷取自X
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭遭爆與一名2003年入境菲國、名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音譯）中國公民相符，被懷疑是「中國資產」。圖／擷取自X

菲律賓丹轆省（Tarlac）班班（Bamban）市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）遭爆與一名2003年入境菲國、名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音譯）中國公民相符，被懷疑是「中國資產」。菲國獨立媒體Rappler報導，菲國參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）本月提交文件顯示，愛麗絲．郭真實的出生日期和出生證明不符。

張僑偉表示，「愛麗絲．郭真實的出生日期是1990年8月31日」，也就是說她2003年1月入境菲國時是12歲。而愛麗絲．郭的出生證明上的出生日期是1986年7月12日。他是以投資委員會所提供郭家當時提交的特殊投資居留簽證（SIRV）申請文件，及移民局文件作為根據。

張僑偉還說：「郭華蘋在SIRV上登記的母親是林文怡（Lin Wen Yi，音譯）。」

張僑偉和領導這項調查的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）懷疑，林文怡就是愛麗絲．郭的生母。但愛麗絲．郭否認此事，只說林文怡是她父親的情人。

愛麗絲．郭聲稱自己是菲國人。這是因為郭氏手足的出生紀錄上顯示，她的母親是菲律賓女子阿米莉亞．萊爾（Amelia Leal）。菲律賓憲法第四條指出，「父親或母親是菲律賓公民的人士」，被視為菲國公民。然而，菲律賓統計局表示，萊爾這個人可能根本不存在，因為沒有她的出生、結婚和死亡證明。

投資 參議員 移民局

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