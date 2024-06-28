中菲南海衝突 印度：反對以武力或脅迫改變現狀

中國和菲律賓近日在南海再爆嚴重衝突，印度 外交部今天重申，反對以武力或脅迫改變現狀的片面行動，盼以和平方式解決爭端。

印度外交部今天下午召開例行記者會，有印度媒體詢問，中國近日在南海重演「加萬谷」（Galwan Valley）式侵犯行為，印度對此有何看法。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應，印度強調各方應遵守國際法、尊重以規則為基礎的秩序，透過和平方式解決爭端。

賈斯瓦說，印度反對以武力或脅迫方式試圖改變現狀的片面行動，認為區域內不應出現任何破壞穩定的事件或作為。

上周中國海警人員揮舞刀、棍和斧頭，包圍並登上菲律賓海軍船隻，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙上的一艘老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

2020年6月，中國與印度雙方士兵曾在中印邊界一帶的加萬谷，持棍棒及石塊打鬥6小時，互有傷亡；同年12月，約200名中國士兵再次持狼牙棒在達旺（Tawang）與印軍衝突，多人受傷。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今年3月訪問馬尼拉，在聯合記者會上呼籲各方遵守以規則為基礎的秩序，包括聯合國 海洋法公約（UNCLOS），強調印度支持菲律賓捍衛國家主權。

觀察人士指出，印度早期在南海爭議上持中立態度，與東南亞 國家之間的接觸以經貿為主，但基於印度與中國的邊界爭議，這樣的立場近年來出現轉變，逐漸擴展到安全與戰略合作的領域。

菲律賓於2022年1月向印度採購3套布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈系統，印度4月已交付首套系統。菲律賓駐印度大使伊格納秀（Josel Francisco Ignacio）24日在一場活動上說，布拉莫斯飛彈提升菲律賓的可恃國防力量。