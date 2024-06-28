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路透：普亭贈金正恩俄產豪華車 傳使用南韓零組件

中央社平壤28日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩（左）一輛俄產豪華轎車Aurus。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩（左）一輛俄產豪華轎車Aurus。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周造訪平壤，並致贈北韓領導人金正恩一輛俄產豪華轎車Aurus。不過，路透引用海關資料報導，這輛車使用的許多零組件來自南韓

普亭和金正恩（Kim Jong Un）上周駕駛Aurus豪華轎車在平壤兜風，沿路有說有笑，顯示他們的反西方聯盟關係進一步加深。在2018年問世的Aurus汽車，是俄羅斯試圖展現國內實力和減少依賴進口技術與商品的縮影。

路透報導，Aurus的汽車製造商使用價值數以百萬計美元的進口零組件，其中許多正好來自被金正恩稱為北韓「頭號敵人」的南韓。

根據這些資料，俄國從南韓進口的產品包括車體零件、感測器、可程式化控制器、開關、焊接設備以及其他零件，總價值近1550萬美元。俄國還從中國、印度、土耳其、義大利及其他歐盟國家進口相關零件。

這些進口產品顯示俄羅斯持續依賴西方技術，西方則試圖切斷莫斯科與全球供應鏈的連結，對俄國入侵烏克蘭一事予以制裁。

紀錄也顯示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，Aurus持續大量進口外國產品，自2022年2月以來共進口價值近1600萬美元的產品，包含價值500萬美元的南韓製品。

路透無法具體確認普亭致贈金正恩的這輛車用了哪些外國零件；俄國進口這些零件並未違反制裁規定。

俄羅斯 俄國 南韓

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