我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏日出遊必備 如何選購行李箱?

最高院擋下普度製藥「類鴉片止痛藥」和解案

日本科學家開發活體皮膚笑臉機器人 笑容逼真詭異

中央社東京27日綜合外電報導
日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，展現出逼真、或許令人毛骨悚然的笑臉。(截取自東京大學X)
日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，展現出逼真、或許令人毛骨悚然的笑臉。(截取自東京大學X)

日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，展現出逼真、或許令人毛骨悚然的笑臉。

法新社報導，日本東京大學研究人員本周在「細胞報導物理科學」（Cell Reports Physical Science）期刊發表研究報告，並附上一段影片，影片中看起來黏糊糊的粉紅色材料，延展成令人不安的笑容。

研究人員使用一種「皮膚形成細胞負載凝膠」來創造一個「覆蓋著活皮膚的機器人」。

生物混合機器人專家希望有朝一日，這項技術可以在具人類外觀與能力的機器人發明中發揮作用。

這個由東京大學竹內昌治（Shoji Takeuchi）教授領導的團隊表示，「我們也希望這有助於進一步了解皺紋形成和臉部表情的生理學」，並有利於開發植入材料和化妝品。

這種新材料可能標記著與傳統人形機器人的不同，傳統人形機器人覆蓋著看起來真實的皮膚，這種皮膚通常由矽膠製成，不能出汗或自我修復。

而科學家的目標是賦予機器人生物皮膚，且具有自我修復的能力，但目前尚未實現。

在之前的研究中，研究人員先在機器人手指覆蓋由實驗室培養的皮膚，然後將膠原蛋白植入皮膚傷口，以展示皮膚傷口如何自我修復。

但研究人員表示，對他們的微笑機器人皮膚進行類似的修復測試，「將是未來的挑戰」。

為了創造出研究人員所謂流暢「自然的微笑」，他們將類皮膚組織凝化，並將其固定在機器人的孔內，這種方法的靈感來自真實人類的皮膚韌帶。

日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，...
日本科學家利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面，展現出逼真、或許令人毛骨悚然的笑臉。(東京大學)

日本

上一則

印尼峇里島上百外國人涉網路犯罪被捕 包括14台灣人

延伸閱讀

女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?

女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?
日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯

日皇夫婦訪英 查理國宴上談Hello Kitty喊乾杯
芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗

芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗
「到車內聊聊？」駐日美軍涉性侵少女 沖繩縣官民抗議

「到車內聊聊？」駐日美軍涉性侵少女 沖繩縣官民抗議

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

2024-06-20 13:54

超人氣

更多 >
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增