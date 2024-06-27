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法國極右翼預計贏得國會改選 馬克宏將成跛腳鴨總統

中央社巴黎27日綜合外電報導
極右翼政黨袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她的政黨將贏得國會絕對多數席次，獲得籌組政府的機會。（歐新社）
極右翼政黨袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她的政黨將贏得國會絕對多數席次，獲得籌組政府的機會。（歐新社）

法國國會首輪選舉將於30日登場。極右翼政黨袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她的政黨將贏得國會絕對多數席次，獲得籌組政府的機會，並限制總統馬克宏支持烏克蘭的行動。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）將在6月30日和7月7日兩輪國會選舉結束後繼續擔任總統，但他可能必須與政敵分享權力。馬克宏所屬的中間派聯盟本月稍早在歐洲議會選舉慘輸給雷朋的極右翼政黨「國家聯盟」（RN）後，他於9日宣布解散國會並提前選舉。

瑪琳．雷朋接受布勒斯特電訊報（Le Telegramme de Brest）採訪時說，「在總理人選方面，總統已明白他沒有太多選擇，因為巴德拉（Jordan Bardella）將獲得法國人民的授權」。巴德拉是「國家聯盟」指定的總理人選。

民調一致顯示，反移民、疑歐派的「國家聯盟」將在選舉中遙遙領先，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）居次，馬克宏的中間派則將落居第3。

然而，最大變數在於「國家聯盟」能否拿下國會下議院國民議會（National Assembly）289席中的絕對多數。法國公眾意見機構（IFOP）昨天公布的民調預估，這個極右翼聯盟與其盟友預料將取得220至260個席次。

馬克宏 民調 烏克蘭

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