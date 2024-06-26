奧地利俄諜案沸沸揚揚 又扯出曾與「沙皇」共舞的她

圖為2018年奧地利前外交部長克奈斯爾(左)在自己的婚禮上與俄羅斯總統普亭(右)共舞。美聯社

奧地利正因俄羅斯間諜 醜聞翻天覆地之際，現居俄羅斯、備受爭議的奧地利前外交部長克奈斯爾（Karin Kneissl）今天告訴法新社，她深覺遭受惡意中傷。

2018年，克奈斯爾在自己的婚禮上與俄羅斯總統普亭 共舞後，奧地利人人喊打。她聲稱她別無選擇，唯有逃離奧地利，避居俄羅斯。

現在，她否認與這起間諜醜聞有任何牽連。此案似乎暴露一批俄羅斯間諜在奧地利擔任要職，特別是在奧地利強大的極右翼分子圈。

這位59歲的前職業外交官在聖彼得堡（Saint Petersburg）透過視訊受訪時告訴法新社：「我被羞辱，真的被打成克里姆林宮特工。」

「但2018年之後我就沒去過克宮，他們還有其他事情需要擔心。」

2018年8月，她與普亭共舞的照片廣泛流傳，讓她登上頭條，也讓人質疑時任歐盟部長理事會（Council of the European Union）輪值主席國的奧地利是否中立。

在那起事件的一年前，克奈斯爾獲極右翼自由黨（Freedom Party, FPOe）提名為外交部長。自由黨2016年與普亭領導的「團結俄羅斯黨」（United Russia）簽署「合作協議」，但克奈斯爾2019年離開政府後，就與自由黨保持距離，她也從沒入黨。

然而，因為她2023年9月起就旅居俄羅斯的緣故，讓她被扯進奧地利數十年來最大的間諜醜聞，逼得她今天出面澄清。

這起因前奧地利情報官員歐特（Egisto Ott）3月間被捕而曝光的醜聞，再讓各界把矛頭指向了自由黨，據信與該黨關係密切的間諜仍在擔任俄羅斯特工。

克奈斯爾今天告訴法新社：「我從沒見過歐特，我對此事一無所知，我聽候法庭處置。」

能說8種語言的克奈斯爾聲稱，她在「與沙皇共舞」後找不到工作，2020年9月被迫離開奧地利。

克奈斯爾告訴法新社，她在婚禮上向普亭屈膝行禮的影片引發眾怒，惹來排山倒海的侮辱和攻擊。

「媒體追殺我，在奧地利，倒楣的我在街上遭到攻擊，還有人叫我『普亭的妓女』。」

克奈斯爾離開奧地利後，先到了法國，但她說，由於她2020年以來就是俄羅斯國家資助的新聞機構「今日俄羅斯」（RT）固定撰稿人，法國當局似乎不欣賞她對親克宮媒體的貢獻，最後她也只能離開法國。

「今日俄羅斯」後來被禁止在歐盟播出。

由於不能開設銀行帳戶或找到固定住所，克奈斯爾說，在搬到黎巴嫩之前，她只能「睡在街頭，一張床墊就是棲身之所」。