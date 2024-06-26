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普亭訪問河內後 習近平會見越南總理

中央社台北26日電

俄羅斯總統普亭日前訪問越南後，中國國家主席習近平今天在北京會見越南總理范明政。他說，中方願與越方「堅持團結友好，堅定相互支持」，雙方並要保持高層交往；范明政則說，越中命運共同體不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞。

新華社報導，習近平今天下午在北京人民大會堂，會見日前赴大連出席夏季達沃斯論壇的范明政。

根據報導，習近平向范明政表示，構建具有戰略意義的「中越命運共同體」，符合兩國各自現代化建設需要，有利於維護地區和平穩定，促進世界社會主義事業發展。

習近平說，中方願與越方加強戰略引領，圍繞「六個更」（政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好）總體目標，「堅持團結友好，堅定相互支持，深化互利合作」。雙方並要「妥善處理海上問題」，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

他提到，雙方要保持高層交往，共同推進高品質共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水準，推動兩國務實合作高品質發展；中方願鼓勵更多中國企業加大對越南投入，希望越方為中企提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

根據報導，范明政向習近平說，越方支持習近平提出的一系列全球倡議，支持中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），反對將經貿科技問題政治化。越方支持中方在「台灣問題」上的立場，堅定恪守「一個中國」原則。

范明政表示，越方將深化越中戰略互信和務實合作、構建「具有戰略意義的（越中）命運共同體」，作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，「不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞」。

他說，越方願中方按照「六個更」總體目標，不斷增進政治互信，深化務實合作，鼓勵青年交流，築牢民意基礎，加強多邊協作，妥善處理分歧，確實推進具有戰略意義的「越中命運共同體」。

習近平 越南 一帶一路

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