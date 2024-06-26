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菲律賓稱向北京發出普通照會 雙方或很快對話

記者賴錦宏/即時報導
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持武器，其中站在船頭的海警揮舞利斧。(美聯社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持武器，其中站在船頭的海警揮舞利斧。(美聯社)

菲律賓外交部長稱，在上周南海衝突事件發生後，菲律賓已向中國發出普通照會，並著眼於很快地與北京進行對話。

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）6月26日在一個論壇上說道：「沒有哪個國家可以聲稱幾乎整個南海都是自己的領土。」他後來告訴記者，菲律賓政府已向中國發出普通照會。

彭博社引述他的話說，菲律賓可能很快通過兩國早先建立的有關海事糾紛雙邊磋商機制，與中國進行對話。

他就菲律賓是否正在尋求緩和與中國在爭議海域的緊張局勢時答覆道：「我們致力於和平與穩定，我們將盡我們所能，在不犧牲我們的主權權利和主權的情況下促進這一點。」

美國駐馬尼拉大使卡爾森（MaryKay Carlson）在同一活動中提到中國時說：「我們敦促中國停止騷擾在菲律賓專屬經濟區內合法作業的菲律賓船隻。」

她說，中國應該停止破壞各國在自己的專屬經濟區內勘探、利用、保護和管理自然資源的主權權利。

菲律賓總統馬可仕6月23日說，菲方將繼續根據國際法行使自身的自由和權利，維護國家利益。中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會會上回答法新社記者問題時說：「中方已多次介紹相關情況並闡明嚴正立場。如果菲方真的願意依照國際法行事，首先就應當遵循確定菲律賓領土範圍的包括1898年《美西和平條約》等條約的規定，遵守《南海各方行為宣言》。中方敦促菲方停止侵權挑釁，停止誤導國際社會。」

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