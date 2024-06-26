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澳總理：阿桑吉認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

中央社坎培拉26日綜合外電報導
維基解密創辦人阿桑吉26日抵達澳洲坎培拉時揮手致意。路透
維基解密創辦人阿桑吉26日抵達澳洲坎培拉時揮手致意。路透

澳洲總理艾班尼斯今天表示，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉對美國的認罪協議能達成，是受到澳洲近期一連串赴美國執行秘密任務促成，這些訪問有的還逃過媒體之眼。

法新社報導，現年52歲的阿桑吉（Julian Assange）獲釋後已在數小時前搭機抵達澳洲首都坎培拉。他今天稍早在太平洋的美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）向法庭對單一罪項認罪，罪名是共謀取得及散播美國國防資料。

阿桑吉當庭被判處5年2個月徒刑，但他已在英國首都倫敦戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄服過相同刑期，於是立刻獲得釋放。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉召開的記者會上表示，為了讓阿桑吉的認罪協議能有進展，美國司法部須做出「一系列決定」；但他強調美國司法部是獨立行事，「未受政治影響」。

艾班尼斯還對現場記者說，為了達成認罪協議，曾有「多位人士」前往美國拜訪，「有些訪問被你們漏掉，這令我驚訝」，他提醒記者可以「回頭去看一些日誌，看最近幾個月誰去過美國」。

艾班尼斯並透露，他在協商期間與阿桑吉的律師有「直接」聯繫，且澳洲駐英國高級專員史密斯（Stephen Smith）也擔當溝通管道，親赴貝爾馬什監獄探望阿桑吉。

艾班尼斯說，認罪協議的細節是經過一段時期努力才敲定，而這是他認為達成解決辦法的唯一途徑，「目的是要讓這些事情結束」。他表示：「澳洲政府為澳洲公民挺身而出，這是我們該做的。」

澳洲 司法部 監獄

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