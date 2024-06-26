以猛攻加薩南部 美：與真主黨衝突恐擴大為區域戰爭

以色列坦克車26日出現在加薩走廊中部瓦迪加薩(Wadi Gaza)。美聯社

目擊者指出，以色列 軍隊與巴勒斯坦 組織「哈瑪斯」今天在加薩 走廊南部城市拉法激烈交戰。同時，外界日益擔憂以色列與黎巴嫩團體真主黨衝突恐擴大為中東區域戰爭。

路透報導，以色列軍隊今天猛攻加薩走廊（Gaza Strip）數個地區，當地居民通報拉法（Rafah）夜間發生激烈戰鬥。

居民指出，拉法西區地帶特爾蘇丹（Tel al-Sultan）的戰事加劇，坦克也在這個地帶的激烈衝突中試圖強行向北推進。哈瑪斯（Hamas）及「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）的武裝團體則表示，麾下戰士以反坦克火箭與迫擊砲攻擊以色列軍隊。

根據醫護人員，今天稍晚，以色列空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營附近，導致3名巴勒斯坦人死亡、多人受傷。

醫護人員提到，在加薩走廊中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，坦克砲擊擊中一間公寓，造成至少5人死亡、多人受傷。

法新社報導，加薩戰爭開打即將滿9個月之際，以色列收到來自頭號盟邦美國的警告。隨著以軍與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）跨界交火加劇，雙方有爆發大規模衝突的風險。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）告訴訪美的以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）：「以色列與真主黨若爆發戰爭，將會輕易變成區域戰爭，為中東帶來可怕後果。」

奧斯丁說道：「外交迄今是防止情勢進一步升級最好的辦法。」

包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在內的以方高階官員，均表示他們對透過外交手段緩解以黎交界處緊張情勢抱持開放態度，但葛朗特也說以色列應為「每種可能情境」做好準備。