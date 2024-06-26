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北約任命荷蘭總理呂特為新秘書長 10/1上任

中央社布魯塞爾26日綜合外電報導
荷蘭總理呂特（Mark Rutte，右）將在現任北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg，左）10月1日結束任期後接任。美聯社
荷蘭總理呂特（Mark Rutte，右）將在現任北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg，左）10月1日結束任期後接任。美聯社

北大西洋公約組織32個成員國今天任命即將卸任的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）為北約新任秘書長，在俄羅斯侵略烏克蘭與美國大選迫在眉睫的關鍵時刻將這項職務交給他。

法新社報導，呂特將於現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10月1日結束任期後接任，以美國為首的北約主要成員國在下個月華盛頓召開峰會前完成對他的任命。

史托騰柏格在北約成員國大使批准呂特任命後在社交媒體上說：「我熱烈歡迎北約盟國選擇呂特作為我的繼任者。呂特是一名真正的跨大西洋主義者，也是強而有力的領導者與凝聚共識者。」

他還說：「我知道我將把北約交到合適的人手中。」

政壇老將呂特在荷蘭執政14年，即將在幾周內卸任。他被視為一雙安全的手，有能力帶領北約這個擁有75年歷史的聯盟度過動盪時期。

57歲的呂特除面臨前美國總統川普可能重返白宮的陰影外，還必須因應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）構成的威脅。

呂特的執政聯盟於去年垮台後，他便宣布競逐北約秘書長。他不得不運用自己多年來累積的所有外交技巧，來爭取頑固北約成員國土耳其和匈牙利的支持。

當唯一的挑戰者、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）上周宣布退出競逐北約秘書長職位時，他終於贏得這個北約最高職位的競爭。

北約 俄羅斯 北大西洋公約組織

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