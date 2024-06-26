全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

日本 政府國土交通省今天表示，6月22日一架使用波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。

日本共同社報導，國土交通省已將這起突發狀況認定為可能導致事故的「重大事件」，正交由運輸安全委員會調查事發原因。

讀賣新聞報導，國土交通省和全日本空輸（All Nippon Airways）今天表示，一架全日空集團旗下的全日空之翼航空（ANA Wings），6月22日在飛行途中突發機艙內氣壓異常下降的狀況，待客機著陸後，7名乘客與4名空服員表示出現耳痛或倦怠感等不適症狀。

國土交通省表示，全日空372號班機使用波音737-800機型，共搭載乘客及機組員共104人，6月22日上午10時30分在和歌山縣上空從高度約7600公尺下降時，發生機艙內氣壓下降觸發警報狀況，機組人員手動釋放客艙內的氧氣面罩，並宣布緊急狀態 。

由於這架航機內用來保持機艙內氣壓穩定的「加壓系統」多次亮起故障燈號，因此較預定時間提早下降並繼續飛行。宣布緊急狀態後，機艙內壓力在降到高度約3000公尺時恢復正常，因此解除緊急狀態。

這架航機最後在上午11時平安降落在愛知縣的中部機場。