加薩民防局：哈瑪斯領袖10名親屬命喪以軍攻擊

圖為22日以色列對加薩走廊北部夏提（Al-Shati）難民營發動攻擊後，房屋損毀。路透

加薩 民防局表示，以色列 今天稍早對加薩北部難民營發動攻擊，造成巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的10名親屬喪生。

法新社報導，加薩民防局（Gaza civil defence agency）發言人巴薩（Mahmud Basal）表示，遭受攻擊的地點在加薩走廊（Gaza Strip）北部夏提（Al-Shati）難民營、哈尼雅家族的住處。

巴薩指出：「這次攻擊造成10人殉難，其中包括哈瑪斯政治局主席哈尼雅的手足薩爾．哈尼雅（Zahr Haniyeh）。」

他說，可能還有一些遺體被埋在瓦礫堆下，但「我們沒有必要的設備」來挖出這些遺體。

巴薩還提到，民防人員已將遺體運往附近加薩市（Gaza City）的阿里醫院（Al-Ahli），並稱另有數人「在攻擊行動中受傷」。

以色列軍方告訴法新社，他們「知道報導內容，但無法證實」。

以軍4月對加薩中部發動空襲，造成哈尼雅的3個兒子和4名孫輩喪命，以軍指控他們從事「恐怖活動」。哈尼雅本人身在卡達。