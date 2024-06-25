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以色列最高法院裁定 極端正統猶太教男性需服兵役

中央社耶路撒冷25日綜合外電報導
以色列最高法院今天裁定，軍方必須開始徵召極端正統猶太教男性服役。圖為一名極端正統猶太男子在耶路撒冷以色列徵兵辦公室外。歐新社
以色列最高法院今天裁定，軍方必須開始徵召極端正統猶太教男性服役。圖為一名極端正統猶太男子在耶路撒冷以色列徵兵辦公室外。歐新社

以色列最高法院今天裁定，軍方必須開始徵召極端正統猶太教男性服役。在以哈戰爭延燒之際，這項決定可能導致總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的執政聯盟垮台。

美聯社報導，最高法院無異議裁定，在沒有法律條文可區分猶太神學院學生和其他被徵召入伍者的情況下，以色列的義務役制度同樣適用於極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox）。

根據以國兵役制度，大部分猶太男女都必須入伍服役，然而，極端正統猶太教男性長期以來都享有豁免兵役的權利。

民眾對上述豁免規定的不滿在長達8個月的以哈戰爭期間進一步加劇，因為軍方已徵召數以萬計軍人，並宣稱他們需要「所有人力」。截至目前，已有超過600名士兵在這場戰爭中喪命。

擁有強大政治影響力的極端正統猶太教政黨是內唐亞胡執政聯盟的重要夥伴，這些政黨反對就現行制度做出任何改變。一旦終結上述豁免權利，它們就可能退出聯盟，導致政府垮台，接著就必須重新舉行選舉。

在庭審過程中，政府的律師告訴法院，強制極端正統猶太教男性入伍，將「撕裂以色列社會」。

法院則認為，國家正進行「無效的選擇性執法，這嚴重侵害法治，也違反法律之前人人平等的原則」。

以國內閣部長戈德克諾夫（Yitzhak Goldknopf）是執政聯盟其中一個極端正統猶太政黨的領導人，他在社群媒體平台X發文表示，他認為最高法院的決定「非常不幸且令人失望」。

不過，他尚未透露他的政黨是否會退出執政聯盟。

以色列最高法院今天裁定，軍方必須開始徵召極端正統猶太教男性服役。圖為4月11日極...
以色列最高法院今天裁定，軍方必須開始徵召極端正統猶太教男性服役。圖為4月11日極端正統猶太男子在耶路撒冷抗議政府改變政策。路透

猶太 以色列 社群媒體

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