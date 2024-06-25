以軍將巴嫌綁引擎蓋載走 美震驚籲調查究責

以色列軍隊逮捕1名受傷的巴勒斯坦男子，將他綁在軍用吉普車的引擎蓋上強行帶走。（路透）

美國國務院 今天表示，關於有段影片顯示，以色列 軍隊在約旦河西岸將1名受傷的巴勒斯坦 男嫌綁在軍車上帶走，畫面「令人震驚」，美方敦促以方迅速調查並追究相關責任。

路透報導，在美國國務院記者會上，有記者詢問：「這根本上不就是（以色列）軍隊將巴勒斯坦人當作人肉盾牌？」國務院發言人米勒（Matthew Miller）回覆：「我們已看過那段影片，這令人震驚，這種做法絕對不可接受。人類絕不該被當作人肉盾牌。」

米勒還表示：「以色列國防軍（IDF）應該迅速調查發生什麼事情，並追究人員的責任。」

根據以色列軍方說法，以軍22日在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）內城鎮哲寧（Jenin）進行一場逮捕行動時，將1名受傷的巴勒斯坦男子綁在1輛軍用吉普車的引擎蓋上。

社群媒體上流傳的影片顯示，住在哲寧的巴勒斯坦人艾茲米（Mujahed Azmi）躺在1輛軍用吉普車的引擎蓋上，這輛軍車並從迎面而來的2輛救護車之間駛過。這段影片已經過路透核實。

畫面曝光後，以色列軍方發布聲明表示，以軍遭人開槍後與對方駁火，因此打傷1名嫌犯並將其逮捕，其後以色列士兵的行為違反了軍方守則。

聲明還說，「影片中軍隊的行為不符合（以軍的）價值」，將對事件進行調查及處理，片中男子已被送醫治療。