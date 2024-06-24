專家：線上賭場恐成中國特洛伊木馬 危及菲律賓國安

菲律賓一度認為，線上賭場業能帶來經濟好處，但近來搜索發現，這類業者可能構成中國相關國安疑慮。此為示意圖。(路透資料照片)

菲律賓一度認為，線上賭場業能帶來經濟好處，但近來搜索發現，這類業者可能構成中國相關國安疑慮。分析家更警告，離岸博彩業恐成為危害菲律賓的「特洛伊木馬」，後果深遠。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國禁止境內博彩後，業者紛紛轉往菲律賓等東南亞 國家經營線上賭場。菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政府也曾認為，菲律賓離岸博彩業者（Philippine offshore gaming operator，POGO）能夠帶來經濟利益。

然而，菲律賓警方和菲國最大島呂宋島的執法協調機關最近發動的數起突襲行動，破獲一個與離岸博彩業者有關的犯罪活動網絡，犯行包括違法雇用、綁架和虐待。其中一起搜索甚至找到一件中國解放軍 制服，引發菲律賓大眾憤怒並掀起國安疑慮。

這些搜索行動和其後發現的事證，再度點燃離岸博彩業帶來的爭議：究竟是經濟好處重要？還是洗錢、人口販運、外國犯罪集團滲透及國安等風險重要？

加上菲律賓與中國近年來在南海紛爭不斷，已令彼此間地緣政治緊張升溫，因此對菲國安全官員而言，這使得離岸博彩業問題更加複雜且敏感。他們已將這項議題視為國安「疑慮」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）本月稍早在一份聲明中表示，應遏止犯罪集團以線上賭場作掩護，「從我國境內基地向外營運」，因為這類活動「削弱我國金融地位和評級，並腐化我們的社會」。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）也告訴日經亞洲，離岸博彩業雖然「尚未構成國安威脅，但卻是一項國安疑慮」。他表示，菲律賓「必須藉由適當的政府機關、地方政府單位和執法單位，來整頓及關閉境內所有違法離岸博彩業者，以解決」相關議題。

儘管菲律賓當局現階段只以疑慮評論離岸博彩業者，但一些分析家已經預見國安威脅。馬尼拉智庫Stratbase ADRi所長曼希特（Dindo Manhit）便認為，應將這類業者認定為威脅。

他受訪時說：「他們的營運一直與洗錢、人口販運等多種違法活動有關連，這暗中破壞了菲律賓的法治和政府治理。」

美國塔弗茲大學（Tufts University）氣候政策實驗室（Climate Policy Lab）客座研究員坎巴（Alvin Camba）也將離岸博彩業者視為威脅，因為監管上的難度。他指出，菲律賓政府缺乏監管這類業者的相關技能和專門知識，也缺乏對這套營業系統運作的了解。

這些專家還相信，由於離岸博彩業者營運場所靠近菲律賓軍事設施，可能成為「特洛伊木馬」。

曼希特表示：「中國可能利用離岸博彩業者的存在，使其成為危及菲律賓安全框架的特洛伊木馬，這是合理的疑慮。這些營業地點靠近軍事基地，加上報導指出（搜索現場）發現解放軍制服，都構成警示指標，顯示離岸博彩業者可能被用來收集情報或執行其他隱密任務。」

坎巴也說，儘管目前「無法判斷」這些離岸博彩業者是否真的是特洛伊木馬，但他們可以與中國政府簽約後成為特洛伊木馬，例如在美國紐約市 便發生當地中國犯罪集團資助候選人的案例。