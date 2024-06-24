俄羅斯達吉斯坦恐攻增至19死 當局宣布結束反恐行動

羅斯達吉斯坦共和國23日傳出持槍歹徒對宗教場所在內幾處設施開火、死亡數增至19人。美聯社

俄羅斯 達吉斯坦共和國昨天傳出持槍歹徒對宗教場所在內幾處設施開火、死亡數增至19人，俄國 反恐當局今天表示，在消除居民的安全與健康威脅後，已結束針對槍手的反恐行動。

俄羅斯媒體引述俄國全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）的說法報導，「在達吉斯坦居民的人身安全與健康方面的威脅消除後，當局已決定從格林威治標準時間清晨5時15分起結束當地的反恐行動」。

法新社報導，這起槍擊事件發生在達吉斯坦共和國（Dagestan）首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和當地沿海城市德本市（Derbent），案發當天適逢「俄羅斯正教會」（Russian Orthodox Church）紀念宗教節日「聖靈降臨節」（Pentecost）。

達吉斯坦共和國領導人梅利科夫（Sergei Melikov）在社群媒體Telegram發布的影片中說，「超過15名警察成為這起恐怖主義行動的受害者」，強調他們「以性命為代價…保護了平民」。

達吉斯坦內政部表示，持自動步槍的攻擊者在馬哈奇卡拉和德本市幾處宗教會所開火，顯為同步發起的攻擊。全國反恐委員會稍早表示，攻擊目標是「2座東正教教堂、1座猶太會堂及1處交警哨所」。

俄羅斯正教會表示，副主教柯特尼科夫（Nikolai Kotelnikov）在德本遭到「殘忍殺害」，享壽66歲。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述執法部門一名消息人士的說法報導，「發動襲擊的持槍歹徒，是一個國際恐怖組織的支持者」，但並未透露該組織的名稱。