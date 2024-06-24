俄羅斯達吉斯坦恐攻增至19死 當局宣布結束反恐行動
俄羅斯達吉斯坦共和國昨天傳出持槍歹徒對宗教場所在內幾處設施開火、死亡數增至19人，俄國反恐當局今天表示，在消除居民的安全與健康威脅後，已結束針對槍手的反恐行動。
俄羅斯媒體引述俄國全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）的說法報導，「在達吉斯坦居民的人身安全與健康方面的威脅消除後，當局已決定從格林威治標準時間清晨5時15分起結束當地的反恐行動」。
法新社報導，這起槍擊事件發生在達吉斯坦共和國（Dagestan）首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和當地沿海城市德本市（Derbent），案發當天適逢「俄羅斯正教會」（Russian Orthodox Church）紀念宗教節日「聖靈降臨節」（Pentecost）。
達吉斯坦共和國領導人梅利科夫（Sergei Melikov）在社群媒體Telegram發布的影片中說，「超過15名警察成為這起恐怖主義行動的受害者」，強調他們「以性命為代價…保護了平民」。
達吉斯坦內政部表示，持自動步槍的攻擊者在馬哈奇卡拉和德本市幾處宗教會所開火，顯為同步發起的攻擊。全國反恐委員會稍早表示，攻擊目標是「2座東正教教堂、1座猶太會堂及1處交警哨所」。
俄羅斯正教會表示，副主教柯特尼科夫（Nikolai Kotelnikov）在德本遭到「殘忍殺害」，享壽66歲。
俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述執法部門一名消息人士的說法報導，「發動襲擊的持槍歹徒，是一個國際恐怖組織的支持者」，但並未透露該組織的名稱。
位於俄國北高加索地區的達吉斯坦共和國，是隸屬俄羅斯聯邦的自治共和國之一，也是俄國最早信仰伊斯蘭教的地區。紐約時報指出，俄國南端的高加索一帶本就因長年種族和宗教緊張而局勢動盪。
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