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北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲

中央社首爾24日綜合外電報導
南韓軍方表示，北韓今晚再度向南韓施放疑似「垃圾氣球」。美聯社
南韓軍方表示，北韓今晚再度向南韓施放疑似「垃圾氣球」。美聯社

南韓軍方表示，北韓今晚再度向南韓施放疑似「垃圾氣球」。南韓統一部稍早說，近期的垃圾氣球內部發現人類糞便寄生蟲，還有遭到蓄意破壞的衣物。

美聯社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發布聲明稱，北韓施放的氣球正向南移動。今天稍早，南韓軍方宣布正密切監視北韓動向，因為預計將出現有利於空飄氣球的北風或西北風。

聲明也呼籲南韓民眾不要觸摸來自北韓的氣球，並向軍事和警察當局舉報。

另據法新社報導，平壤近幾週空飄逾千枚攜帶垃圾穢物的氣球到南韓，以報復倡議人士向北飄送反對北韓領導人金正恩的傳單。

南韓統一部今天在聲明中表示，根據對其中約70枚氣球內容物所做的分析，在氣球內的泥土裡檢查出「數種寄生蟲，如蛔蟲、鞭蟲和蟯蟲」。這很可能是因為北韓使用人類糞便而非化學肥料，以讓土壤變得更加肥沃。

不過統一部也稱，這些北韓氣球不會構成「土地汙染（或）傳染病風險」，因為氣球所帶來的泥土量不多。

統一部還說，北韓空飄來的垃圾氣球也透露當地悲慘的經濟狀況，從氣球內殘舊不堪的兒童衣物與其他破爛到幾乎解體的衣物狀況可見一斑。

該部指出，部分北韓氣球內所裝載的衣物是一間南韓公司在慈善計畫中捐贈的援助物資，這些衣服遭到刻意破壞，包括用刀劃破。

統一部官員表示，空飄垃圾氣球之舉看似是北韓為「對（空飄）傳單行動表達極度敵意，以及凸顯其對南韓抱持的敵對立場」。

氣球 北韓 南韓

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