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俄羅斯達吉斯坦爆恐襲 6警員及1神父被槍殺

中央社莫斯科23日綜合外電報導
多名槍手襲擊達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）的猶太會堂和東正教教堂，造成1位神父及6名警員死亡。（美聯社）
多名槍手襲擊達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）的猶太會堂和東正教教堂，造成1位神父及6名警員死亡。（美聯社）

俄羅斯反恐機構與警方指出，今天有多名槍手襲擊了達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）的猶太會堂和東正教教堂，造成1位神父及6名警員死亡。

法新社報導，這起恐怖攻擊發生於俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），還有當地沿海城市德本（Derbent）。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）宣布，已經對「恐怖行徑」展開刑事調查，同時也正在追捕犯案槍手。

影片來源：YouTube Kanal13

國家反恐委員會（National Antiterrorism Committee）透過聲明向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示：「德本市與馬哈奇卡拉市的兩座東正教教堂、一座猶太會堂和一處交警檢查站於傍晚遭武裝襲擊。」

聲明提到：「根據初步資訊，恐怖攻擊造成俄羅斯正教會（Russian Orthodox Church）一位神父和數名警員喪命。」

達吉斯坦共和國內政部發言人加里耶娃（Gayana Gariyeva）告訴俄羅斯新聞社，恐攻導致6位警員死亡，另有12人受傷。

加里耶娃還說，有一位66歲的神父於德本市遇害身亡。

另外，達吉斯坦共和國內政部指出，已在馬哈奇卡拉市擊斃2名槍手。

俄羅斯 猶太 內政部

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