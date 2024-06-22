德佛札克出生小屋成捷克文化地標 暑假重新開幕

捷克知名作曲家德佛札克（Antonín Dvořák）出生小屋，一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，外觀煥然一新，建築物保留內部格局，每間房間改成的展示室加入了沉浸式互動體驗，預計2024年暑假重新開幕。中央社

名列捷克國家級博物館 之一，捷克知名作曲家德佛札克出生小屋一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，並加入多媒體裝置與互動式參觀內容，預計今年暑假重新開幕。

這棟德佛札克（Antonín Dvořák）出生小屋帶有巴洛克風格，主樓及周邊建築被指定為國家文化古蹟，1976年到2019年建築由捷克國家博物館管理。目前則由捷克當地企業望族洛布科維奇 （Lobkowicz Collections, o.p.s.）接手改造，讓德佛札克出生小屋成為一個新的博物館和見證音樂遺產之地。

德佛札克出生於布拉格以北35公里的波西米亞小村莊拉霍澤維斯 （Nelahozeves）。他出身卑微，是當地屠夫和旅館老闆的兒子，後來發揮音樂長才，成為國際級知名作曲家。他將捷克民間音樂節奏轉成交響樂，被音樂史上稱為「定義了波西米亞音樂的民族風格」。

德佛札克赴美擔任紐約美國音樂學院院長期間，創作了他最知名的「第九號交響曲（新世界交響曲）」。這首樂曲1893年12月在紐約卡內基音樂廳 首演，也隨著阿波羅11號任務帶上月球。

德弗札克在美國發展期間，鼓勵美國人聆聽他們獨特的音樂傳統，尤其是黑人靈歌和美洲原住民 音樂，這不但啟發了他自己的作品，也啟發了柯普蘭（Aaron Copland）、蓋希文（George Gershwin）等美國本土作曲家，影響並塑造了日後獨特的美國音樂之音。

德佛札克在國際上享有盛譽，但他從未忘記自己卑微的出身，他的音樂內充滿他童年在拉霍澤維斯的景象和聲音。他的出生小屋距離火車站不到5分鐘，日復一日的火車汽笛聲、汽船行走聲與民間音樂和舞蹈、教堂的鐘聲、大自然的蟲鳴鳥叫與家貓的細微叫聲，都成為他創作中溫暖人心的美好旋律。

今年是德佛札克逝世120周年，這棟出生小屋仍在快馬加鞭趕工中，外觀煥然一新，建築物保留內部格局，每間房間改成的展示室加入了沉浸式互動體驗，靈感來自德佛札克鄉村童年的景象和聲音，希望訪客能在房子本身的真實氛圍中，更加了解這位喜歡追火車的捷克本土音樂家養成的過程。