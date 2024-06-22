我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

毀滅性詐財 殺豬盤去年狂撈40億

德佛札克出生小屋成捷克文化地標 暑假重新開幕

中央社布拉格22日電
捷克知名作曲家德佛札克（Antonín Dvořák）出生小屋，一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，外觀煥然一新，建築物保留內部格局，每間房間改成的展示室加入了沉浸式互動體驗，預計2024年暑假重新開幕。中央社
捷克知名作曲家德佛札克（Antonín Dvořák）出生小屋，一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，外觀煥然一新，建築物保留內部格局，每間房間改成的展示室加入了沉浸式互動體驗，預計2024年暑假重新開幕。中央社

名列捷克國家級博物館之一，捷克知名作曲家德佛札克出生小屋一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，並加入多媒體裝置與互動式參觀內容，預計今年暑假重新開幕。

這棟德佛札克（Antonín Dvořák）出生小屋帶有巴洛克風格，主樓及周邊建築被指定為國家文化古蹟，1976年到2019年建築由捷克國家博物館管理。目前則由捷克當地企業望族洛布科維奇 （Lobkowicz Collections, o.p.s.）接手改造，讓德佛札克出生小屋成為一個新的博物館和見證音樂遺產之地。

德佛札克出生於布拉格以北35公里的波西米亞小村莊拉霍澤維斯 （Nelahozeves）。他出身卑微，是當地屠夫和旅館老闆的兒子，後來發揮音樂長才，成為國際級知名作曲家。他將捷克民間音樂節奏轉成交響樂，被音樂史上稱為「定義了波西米亞音樂的民族風格」。

德佛札克赴美擔任紐約美國音樂學院院長期間，創作了他最知名的「第九號交響曲（新世界交響曲）」。這首樂曲1893年12月在紐約卡內基音樂廳首演，也隨著阿波羅11號任務帶上月球。

德弗札克在美國發展期間，鼓勵美國人聆聽他們獨特的音樂傳統，尤其是黑人靈歌和美洲原住民音樂，這不但啟發了他自己的作品，也啟發了柯普蘭（Aaron Copland）、蓋希文（George Gershwin）等美國本土作曲家，影響並塑造了日後獨特的美國音樂之音。

德佛札克在國際上享有盛譽，但他從未忘記自己卑微的出身，他的音樂內充滿他童年在拉霍澤維斯的景象和聲音。他的出生小屋距離火車站不到5分鐘，日復一日的火車汽笛聲、汽船行走聲與民間音樂和舞蹈、教堂的鐘聲、大自然的蟲鳴鳥叫與家貓的細微叫聲，都成為他創作中溫暖人心的美好旋律。

今年是德佛札克逝世120周年，這棟出生小屋仍在快馬加鞭趕工中，外觀煥然一新，建築物保留內部格局，每間房間改成的展示室加入了沉浸式互動體驗，靈感來自德佛札克鄉村童年的景象和聲音，希望訪客能在房子本身的真實氛圍中，更加了解這位喜歡追火車的捷克本土音樂家養成的過程。

博物館 原住民 卡內基音樂廳

上一則

印度南部民眾喝假酒事件 增至54死逾百人住院

延伸閱讀

歐國盃／替補新星光速進球 葡萄牙艱苦贏捷克

歐國盃／替補新星光速進球 葡萄牙艱苦贏捷克
捷克軍事訓練場彈藥爆炸 1死8傷

捷克軍事訓練場彈藥爆炸 1死8傷
4度訪台 捷克參院副議長：與台灣心理距離近

4度訪台 捷克參院副議長：與台灣心理距離近
輸油管線擴建 捷克2025年停止依賴俄羅斯石油

輸油管線擴建 捷克2025年停止依賴俄羅斯石油

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
快兩歲的威廉王子（左）和當時還是王儲的父親查理三世（右）1984年6月一起在肯辛頓宮花園愉快踢球。（取材自Instagram）

今年不曬自家娃 威廉王子父親節「念舊」 發布1984年這張照片

2024-06-16 07:02
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

2024-06-20 13:54

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進