泰國正式申請加入金磚國家 還有30餘國有意加入

泰國正式申請加入金磚國家。（圖／取自環球網）

上觀新聞報導，據「金磚新聞」社交媒體帳號21日消息，泰國 已正式申請加入金磚國家。泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）5月底就曾表示，泰國內閣會議批准外交部提交的關於加入金磚國家意向書草案，認為成為金磚國家成員將令泰國受益，有助於提升泰國的國際地位，為泰國經濟發展提供更多機遇。

今年1月，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞成為金磚國家正式成員，為金磚國家在南非2010年加入以來，睽違12年再度擴員。據悉，還有30餘國表達加入意願。

據觀察者網報導，馬來西亞首相安華此前受訪時就曾表示，馬來西亞正準備加入金磚國家；辛巴威國防部長穆欣古里（Oppah Muchinguri）19日也表示，準備加入金磚國家，並稱此舉「將為與其他成員國的自由貿易提供更有利的環境」。

據《日本經濟新聞》報導，柴伊在內閣會議後的記者會上強調，加入金磚國家可以提高泰國的影響力。報導指出，有觀點認為，金磚國家以中國和俄羅斯 為中心，一直在推進擴大成員國，是對抗以歐美國家為中心的國際秩序的國際框架。

《日本經濟新聞》華盛頓分局長大越匡洋撰文表示，作為新興市場國家代表的「金磚五國」（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）在世界經濟中所佔比重在2021年超過七大已開發國家經濟體組成的G7 。2024年G7的份額跌破30%，2025年將成為金磚五國佔到三分之一的轉換期。

復旦大學國際關係與公共事務學院教授朱傑進向第一財經記者表示，金磚國家的新成員國都來自於全球南方，顯示全球南方正在日益壯大。全球南方在當前複雜的國際形勢中，避免選邊戰隊，避免陣營對抗，避免滑向「新冷戰」，是此次擴員的積極意義。