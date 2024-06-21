英國會大選在即 當地港人憂中國控制仍積極參與

英國國會大選在即，因港區國安法生效後相繼移居至此的許多香港 人也有投票 權，他們珍惜手中選票，積極參與向來渴望的民主選舉，但當地港人仍顧慮中共影響力和位於香港的家人。

路透報導，兩年前從香港搬遷至英國的一位現年25歲男子說，參與自由選舉、行使他曾經極力爭取的權利，對自己而言「感覺很特別」，因為他知道家鄉的朋友再也不能如此。

英國下個月進行國會選舉，該男子是在野的工黨（Labour Party）某位候選人志工，挨家挨戶拜票的他指出：「在香港期間，我們致力爭取民主，但最終失敗，接著我搬到這裡，我們確實在實踐民主，但處境截然不同。」

他還說：「仍有朋友坐牢中，而我…位於世界的另一端輔選。」

英國2021年為了遭打壓的香港異議人士而制定一項特殊簽證方案，從那時迄今，已有逾18萬港人透過這項方案搬遷至英國。香港曾是英國的殖民地，於1997年回歸中國。

當年英國移交香港給中國，曾給予港人有限定條件的英國國籍，代表這些港人抵達英國當地即享有投票權。

「為香港而投」（Vote for Hong Kong）是號召在英港人參與英國選舉的團體，團體成員劉珈汶表示：「我知道選票的威力，我認為若擁有這權利，我們就應該善用。」

劉珈汶搬到英國前，曾於2019年當選香港黃大仙區議會議員，之後卻因拒絕宣誓擁護香港基本法而請辭區議員。

她是在參加文化活動時發表前述看法，而許多出席者則戴著口罩又躲鏡頭，因為他們擔心在香港的家人會被騷擾。

33歲的在英港人凱特 （Kate）說道：「投票權很寶貴，越來越多的香港人移居英國，我們擔憂中國的控制和間諜，所以有必要發聲。」因為擔心遭到報復，她沒透露自己的全名。