內唐亞胡喊話白宮惹議 美國以色列關係緊張

拜登政府和以色列總理內唐亞胡之間本周出現新的緊張關係，因內唐亞胡批評美國武器交付進度。圖為拜登（左）去年10月時在以色列特拉維夫與內唐亞胡（右）見面。路透

總統拜登 政府和以色列 總理內唐亞胡之間本周出現新的緊張關係，因為內唐亞胡批評美國武器交付進度，白宮 今天聲稱這些評論「令人困擾」和「令人失望」。

問題始於內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）本周稍早在社群媒體上的一段影片中聲稱，以色列的主要軍事支持者美國政府，近幾個月來一直扣留給以色列的武器和彈藥。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴媒體：「鑑於我們已經提供、且將繼續提供的大量支持，這些言論令我們深感失望，也確實令我們困擾。」

柯比說：「沒有其他國家比美國做得更多，幫助以色列抵禦哈瑪斯（Hamas）的威脅；坦白說，還有以色列在該地區面臨的其他威脅。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天告訴媒體：「我們真的不知道他在說什麼。」

尚皮耶說，除了「一批特殊彈藥」外，「其他沒有暫停。沒有。」

她指的是一批2000磅的炸彈。華盛頓說，正在審查這批炸彈，因為擔心炸彈會被用於人口稠密地區。

內唐亞胡在今天稍晚似乎變本加厲，他透過聲明說：「我已經準備好承受人身攻擊，只求能夠從美國那裡獲得以國在維持生存之戰中所需的軍火。」

自從去年10月哈瑪斯發動史無前例的襲擊、引發加薩戰爭以來，以色列政府首長和美國拜登政府之間的爭吵已不是第一次。

拜登先前曾說，他堅決反對以色列在加薩南部的拉法採取大規模行動，拉法有100多萬平民。拜登還威脅說，如果他的警告未獲重視，美國將停止某些武器的交運。