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美憂心若以色列與真主黨全面開戰 「鐵穹」恐不堪重負

編譯羅方妤／即時報導
三名美國官員告訴CNN，美國官員極度憂心若以國和真主黨全面開戰，真主黨可能擊垮以國北部防空系統，包括以國最自豪的「鐵穹」防空系統。美聯社
三名美國官員告訴CNN，美國官員極度憂心若以國和真主黨全面開戰，真主黨可能擊垮以國北部防空系統，包括以國最自豪的「鐵穹」防空系統。美聯社

以色列外交部長卡茲18日警告，儘管美國正竭力避免中東緊張情勢加劇，當局很快將做出與黎巴嫩武裝團體「真主黨」（Hezbollah）全面開戰的決定。然而，三名美國官員告訴CNN，美國官員極度憂心若以國和真主黨全面開戰，真主黨可能擊垮以國北部防空系統，包括以國最自豪的「鐵穹」防空系統。

這些美國官員表示，以國也曾向他們傳達這些擔憂，即鐵穹可能容易受到真主黨大批飛彈和無人機攻擊；隨著以國日益頻繁向美國表明，他們正準備從陸地和空中侵入黎巴嫩，這類擔憂日益增加。

美國官員19日告訴CNN，以國官員曾告訴美國，他們計畫將資源從加薩南部轉移到以國北部，為可能對真主黨發動的攻擊做準備。美國一名高階政府官員表示：「我們評估至少會有一些鐵穹系統炮組將不堪重負。」

一名以國官員表示，如果真主黨主要使用可能對系統防禦有挑戰性的精準導引武器進行大規模攻擊，發生這種事的可能性就更高。真主黨多年來一直從伊朗囤積精準導引彈藥和飛彈，以國也曾多次對此表示擔憂。

真主黨本月稍早發布一段影片，內容大概是展示一架無人機襲擊並破壞以國北部一處軍事基地的一座鐵穹防空系統炮組。以國媒體報導，這似乎是該系統被成功擊中的首個有記錄的實例。但以色列國防軍（IDF）表示，他們並沒有察覺到這套系統有任何損壞。

不過，兩名美國官員說，以國官員曾告訴美國官員，他們認為鐵穹系統可能很容易受到攻擊，特別是在以國北部，並對真主黨迄今所發動攻擊的精密度感到驚訝。一名熟知這項威脅的消息人士說，主要擔心真主黨使用大量精準導引彈藥和飛彈。

另一名美國官員向CNN承認，如果以國和真主黨爆發全面戰爭，以國最需要的援助是美國將提供的額外防空系統和鐵穹補給。IDF拒絕發表評論。

以色列 加薩 伊朗

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