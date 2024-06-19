對西方制裁無感？俄羅斯民眾：僅11%受到切身影響

俄羅斯民眾在下諾夫哥羅德的街頭跳舞。 （新華社）

俄羅斯 獨立民調 公司「列瓦達中心」（Levada Center）18日公布的一項民調顯示，只有11%俄羅斯人表示，西方制裁對他們或家人產生切身影響。

烏克蘭基輔獨立報報導，俄羅斯2022年3月對烏克蘭發動的全面戰爭開始後不久，這個數字就從大約30%的高點逐步下降。在2015年，有較高比率的俄羅斯人表示，制裁對他們或家人產生了切身影響，約為34%。

儘管西方實施大規模制裁，俄羅斯經濟一直保持出乎意料的強勁，俄羅斯民眾擔心程度下降可能與此有關。列瓦達中心的民調發現，只有29%的受訪者非常或有點擔心制裁，低於2022年3月表示感到擔心的45%。

對這個問題的感受與政治光譜有關，不支持俄國總統普亭 的受訪者當中，57%對制裁感到擔心，比率最高。

即使自稱沒錢購買食物的受訪者，也只有34%表示他們擔心制裁。當問起制裁產生哪些具體問題時，30%的受訪者提到「品牌離開、不能購買商品、商店和工廠關閉」，29%說通膨和物價上漲、13%指出國旅遊限制，12%稱信用卡還款困難和其他銀行問題。

報導指出，78%受訪者表示，西方制裁不應影響俄羅斯繼續目前的政策。另根據列瓦達中心網站首頁公布的數據，普亭5月的支持率為87%，不支持率為11%。列瓦達中心2016年依俄羅斯外國代理人法，被打上外國代理人標籤。