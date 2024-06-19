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希臘貨輪在紅海遭葉門叛軍擊沉 4個月來第2艘

中央社雅典19日綜合外電報導
海上救援公司今天證實，上周在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的希臘籍運煤船Tutor號（MV Tutor）已經沉沒。（美聯社）
海上救援公司今天證實，上周在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的希臘籍運煤船Tutor號（MV Tutor）已經沉沒。（美聯社）

海上救援公司今天證實，上周在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的希臘籍運煤船Tutor號（MV Tutor）已經沉沒。

綜合路透社和法新社報導，根據英國海軍旗下安全機構「英國海事貿易行動辦公室」（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）和數家海事安全公司消息人士說法，懸掛賴比瑞亞國旗、由希臘公司擁有及營運的Tutor號12日在青年運動掌控的荷台達（Hodeida）西南方海上，遭到數枚飛彈和一艘滿載炸藥的遙控船擊中。

Tutor號當時載有22名菲律賓籍船員，遇襲後船身被炸出破洞，軍事當局14日撤離船上所有人，並將船員送回菲國。菲律賓移工部原本通報仍有1名船員失蹤，但美國白宮17日宣布這名船員已身亡。

Tutor號遇襲時輪機艙被炸開，死亡的船員據信當時就在輪機艙工作。Tutor號此後不斷進水，在人員疏散後在海上漂流。

英國海事貿易行動辦公室昨晚表示，Tutor號「據信已沉沒」，「軍事當局通報，在（Tutor號）最後通報位置發現船隻殘骸與油汙」。

海上救援公司「札夫李瑞斯救援」（Tsavliris' Salvage）老闆之一札夫李瑞斯（Andreas Tsavliris）今天告訴路透社，原本有2艘救援船要去搶救Tutor號，但海軍部隊昨天下午通知他們這艘貨輪已沉沒，「因此我們放棄任務」。

這是近幾個月來在紅海遭到青年運動擊沉的第2艘貨輪。英國籍化肥船Rubymar號（MV Rubymar）2月底被飛彈擊中後約過了2週，於3月2日沉沒。

青年運動上周還攻擊懸掛帛琉國旗、載運建築木材的貨輪「馬鞭草號」（MV Verbena），造成船身嚴重受損並起火燃燒，船員在無法滅火之下已經棄船，這艘船如今在亞丁灣（Gulf of Aden）漂流，有可能沉沒或再受攻擊。

伊朗支持的青年運動自去年11月以來不斷在這條重大航道上用無人機和飛彈攻擊船隻，聲稱是為了報復以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰。這迫使海運公司為讓船隻避免通過紅海和蘇伊士運河（Suez Canal），繞道更遠的非洲南端，造成運程拖長及運費上升。

白宮 伊朗 蘇伊士運河

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