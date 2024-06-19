普亭金正恩簽全面戰略夥伴關係條約 含共同防禦條款

俄羅斯總統普亭與北韓國家領導人金正恩今天簽署「全面戰略夥伴關係條約」。路透

俄羅斯 總統普亭 與北韓 國家領導人金正恩今天簽署「全面戰略夥伴關係條約」，普亭指其內容包括兩國同意協助對方擊退外部侵略的「共同防禦條款」。

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）引述普亭說：「除其他內容外，今天簽署的全面戰略夥伴關係條約規定，締約方之一遭到侵略時，必須互相提供協助。」

美聯社報導，俄羅斯與北韓簽署條約是為了擴大兩國經濟及軍事合作，並鞏固對抗美國華府的聯合陣線。

普亭今天與金正恩展開會談時，首先感謝他支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並稱新條約是「奠定我們長期關係的基礎」。

金正恩肯定，俄羅斯與北韓的友誼現比蘇聯時期更深厚，並承諾「全力支持並聲援俄國政府、軍隊及人民在烏克蘭執行特殊軍事行動，以保護主權、安全利益及領土完整」。

俄羅斯和北韓的關係引起西方國家憂慮，西方相信俄國一直在採購並使用北韓生產的武器，對烏克蘭發動攻勢。

塔斯社也引述克里姆林宮（Kremlin）幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），指普亭贈送金正恩一輛俄產Aurus豪華轎車、茶具及刀劍。

根據鄂夏柯夫，普亭則收到胸像等各式各樣描繪他形象的藝術品作為回禮。