升格為副部級 中韓外交安全對話首爾登場

中國與南韓18日舉行外交安全「2+2」對話，首度提升為副部級。（取自X平台南韓外交部帳號）

中國與南韓 18日在首爾舉行雙邊「外交安全對話」，這一機制時隔多年再度召開，並首度從司級升格為副部級，中國方面由副外長孫衛東、共軍少將張保群出席。

根據韓聯社報導，這場在首爾的南韓外交部大樓舉行的雙邊「外交安全對話」，由雙方外交部與國防部 官員參加。包含中國外交部負責亞洲雙邊事務的副部長孫衛東、中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群（少將），以及南韓外交部第一次官（副部長）金烘均、南韓國防部國際政策官李承範出席。會議前，孫衛東與南韓外交部長趙兌烈進行會見。

報導提到，雙方在會上就雙邊關係、朝鮮半島問題、地區及國際局勢等彼此關切交換意見。雙方就俄國總統普亭訪問北韓 進行何種討論也備受關注。南韓可能在會上再次敦促中國在北韓問題上發揮建設性作用，並強調雙方為穩控朝鮮半島局勢保持溝通的必要性，雙方還可能就脫北者團體空飄反北韓傳單、北韓空投垃圾氣球、南韓中止兩韓「九一九軍事協議」所有條款效力等闡明各自立場。

此前在5月26日，中國總理李強於南韓首爾出席中日韓峰會期間，與南韓總統尹錫悅會見時達成共識，雙方同意適時舉行「副部級外交安全2+2對話」、「外交部門高級別戰略對話」及適時啟動「中韓1.5軌對話交流機制」。

中國外交部發言人林劍17日指出，中國與南韓2002年建立司局級外交安全「2+2」對話機制，先後共舉行了5次對話。2020年，雙方同意將該對話提升為副部級，並商定盡早舉行升格後的首次對話。此次對話早已商定，「同其他國家沒有特別關聯」。

而6月18日，中國與南韓也在濟州島舉行了雙方海域劃界談判工作組第十二輪會談，韓聯社提及，南韓外交部國際法律局局長黃俊植和中國外交部東黃海事務代表郭燕各自率團與會。南韓方面還有海洋水產部、國防部、海洋警察廳、國立海洋調查院、南韓海洋科學技術院等部門與會。「雙方在會上就海域劃界有關問題交換意見，並商定今後為保持會談動力繼續努力」。

中國外交部邊海司18日晚間指出，「雙方就中韓海域劃界有關問題坦誠深入交換意見，並同意適時舉行工作組第十三輪會談」。