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富士山登山客擅自生火、人擠人攻頂 業者憂意外

中央社東京17日專電
山梨縣政府為了打擊富士山嚴重的「觀光公害」，在富士山吉田五合目（半山腰）登山道安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門。美聯社
山梨縣政府為了打擊富士山嚴重的「觀光公害」，在富士山吉田五合目（半山腰）登山道安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門。美聯社

日本富士山登山客過多，許多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有不守規矩的登山客擅闖小屋借廁所，或升起篝火，加上攻頂處人擠人，業者說實在太亂，「真的哪天出事都不會感到意外」。

山梨縣政府為了打擊富士山嚴重的「觀光公害」（overtourism）問題終於下狠手，將從今年夏天起實施通行管制，已在富士山吉田五合目（半山腰）登山道安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門。

為了搭配富士山景色，閘門貼上深色的杉木板、造價100萬日圓（約6400美元），將從開放登山的7月1日凌晨0時啟用，部署保全人員24小時管理，預定最多達7人。

登山客在通過閘門前，須先在付費處支付通行費2000日圓（約13美元）。如果沒先預定山上小屋，在閘門關閉時間（下午4時至翌日凌晨3時之間）不准通行，就是為了避免登山客再以「彈丸登山」方式攻頂。每天通行人數上限為4000人，一但達到4000人也會提早關閉閘門。

「產經新聞」報導，山梨縣一側的富士山「吉田口登山道」去年開山期間登山客人數比前年同期增加40%，這是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後，訪日外國旅客數回升所致。

然而，山上小屋容納的人數，卻從疫情前的3200人縮減至1900人，減少約4成。因為比起疫情前，許多登山客雜亂躺大通舖的情況，經歷疫情後更重視防疫，改為較衛生的寢室。相同空間能容納的登山客人數減少了。

這也導致選擇「彈丸登山」的登山客愈來愈多。有些登山客為了借用廁所或防寒，擅自闖入山上小屋設施，或是乾脆在登山道上打盹、生起篝火，時常可見有失公德心的行為。

此外，由於接近山頂的地方過於擁擠，要攻頂甚至還得排隊。山上小屋業者一致認為，「哪天發生重大事故都不會意外」，希望當局採取嚴正應對措施。

為何拖到現在才強制管制進山人數，山梨縣知事長崎幸太郎今天在東京的日本外國特派員協會召開記者會說明，由於登山道屬於「道路法」管轄，縣政府過去難以管制。山梨縣因此修改條例，把登山道指定為縣的「設施」而非道路，才有權限制定規定，管制進山人數與時間。

以往攀登富士山除了需要預定山上小屋外，幾乎不需要其他手續。但從今年夏季7月1日開山開始，山梨縣一側的登山道將有時間與人數管制，加上還要繳交通行費，預料將使過去有6成登山客選擇的吉田口登山道人數減少，改道靜岡縣的登山道。

長崎說，目前山梨縣和靜岡線各自採取措施，會在今年開山期間結束後，共同商討對策。

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