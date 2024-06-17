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因應中俄威脅 史托騰柏格稱北約討論部署更多核武

中央社倫敦17日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。路透
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。路透

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，因應來自俄羅斯與中國日益加劇的威脅，北約正在討論部署更多核武，將核武從庫存中取出，處於待命狀態。

路透報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），北約會員正在討論，藉由北約核武庫相關透明化作法作為威懾手段。

他說：「我不會詳述操作細節，關於多少枚核彈頭應該待命，哪些應該庫存，但我們必須諮詢這些議題，這就是我們正在做的。保持透明有助傳達直截了當的訊息，沒錯，我們就是核子聯盟。」

史托騰柏格還說：「北約的目標當然是一個沒有核武的世界，但只要核武存在，我們仍將是核子聯盟，因為俄羅斯、中國與北韓握有核武而北約沒有，將會是更危險的世界。」

他上週表示，核武是北約的「最終安全保證」，也是維護和平的手段。

雖然眾所周知，美國在歐洲多個據點部署核彈，但是負責運籌帷幄軍援烏克蘭的北約組織，甚少公開討論核武。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，北約秘書長史托騰柏格關於部署更多核武的談話，不過是在升級緊張局勢。

培斯科夫說，史托騰柏格的評論似乎與烏克蘭會議的公報相互矛盾。公報中表示，在烏克蘭相關的情況下，任何揚言或動用核武皆不可接受。

培斯科夫說，史托騰柏格的評論「不過是再次升級緊張局勢」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾一再揚言，莫斯科可能在極端情況之下使用核武自我防衛，俄國還指控美國與華府的歐洲盟邦，藉由援助烏克蘭價值達數百億美元的軍備，當中若干用於進犯俄國領土，把全球推向爆發核戰的邊緣。

北約 烏克蘭 俄羅斯

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