印度德里爆缺水危機 民眾砸供水部門洩憤

印度德里地區缺水嚴重，民眾排長龍等待接水。(路透)

印度 首都德里本月熱浪 侵襲，也爆發缺水危機，無水可用的民眾今天衝進德里供水委員會打砸洩憤。另一方面，官員則要求警方加強巡邏輸水管道，以防有人鑿洞破壞。

德里過去20天出現缺水危機，近日已有多處發生民眾爬上政府運水車搶水的混亂場面；德里警方今天接獲報案稱，3人在公共水龍頭搶水互毆住院，案件正在調查中。

在德里執政的小老百姓黨（AAP）今天在社群平台X貼出影片，顯示憤怒的民眾衝進德里供水委員會（DJB），用陶土水缸砸向辦公室窗戶；窗戶被破壞後，還有人向辦公室內投擲石塊。

影片來源：YouTube@MIRROR NOW

缺水危機也引發政治口水戰，小老百姓黨指控在中央執政的印度人民黨（BJP）帶頭鬧事，而BJP政治人物則指責AAP政府過去10年間從未正視供水問題，民眾憤怒失控乃理所當然。

德里水源廳長艾提什（Atishi）今天致函德里警方說，南德里最近發生供水管遭到破壞的事件，使得供水情況進一步惡化，請求警方加派人手巡邏及保護主要供水管，以防類似事件再次發生。

艾提什說，德里重要水源亞穆納河（Yamuna River）最近流量驟減，導致德里每天自來水供給量減少7000萬加侖，供水管損壞進一步造成自來水流失，加劇缺水情況。

亞穆納河流經數邦，德里正與哈雅納邦（Haryana）和喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）打官司，要求釋放更多水到下游。

印度人口占全球約18%，但只擁有全球4%的水資源。氣候變遷 、人口成長、經濟發展、供水管破損漏水以及民眾節水習慣不佳等因素，進一步為水資源帶來壓力。

印度氣象局（IMD）資料顯示，今年5月亞穆納河上游各地區降雨量都低於正常值，而德里近期熱浪加劇民眾的用水量。