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受俄烏戰爭影響 俄大學日本分校新生僅3人

中央社東京16日綜合外電報導
俄羅斯遠東聯邦綜合大學位於日本北海道的函館分校。(取自Wikimedia Commons)
俄羅斯遠東聯邦綜合大學位於日本北海道的函館分校。(取自Wikimedia Commons)

俄羅斯遠東聯邦綜合大學位於日本北海道的函館分校明年度起停招學生，加上俄國侵略烏克蘭影響兩國關係，入學人數因而驟減，今年度的新生僅3人，當地對此出現惋惜的聲音。

讀賣新聞報導，函館（舊稱為箱館）與俄羅斯的交流始於俄國的使節1793年來到當地。根據1858年簽署的「日俄修好通商條約」，俄羅斯因而在日本成立領事館。居留在函館的外國人中，俄羅斯人曾占了將近一半。

作為日俄國際交流據點的俄羅斯遠東聯邦綜合大學函館分校，與俄羅斯總領事館函館事務所共用同建築，與函館日本正教會相當接近。

俄羅斯遠東國立綜合大學（現為遠東聯邦綜合大學）校址位於海參崴，1994年成立函館分校，被日本政府文部科學省指定為「外國大學的日本分校」，設有四年制的俄羅斯地域系與兩年制的俄語系，目前在校生共14人。

該校函館分校明年度起停招新生但是表示，「全員在校生畢業之前，校方會確保教育持續進行」。配合這間學校2008年成立「俄羅斯中心」，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當年曾訪問函館。

俄羅斯遠東聯邦綜合大學函館分校創立以來，持續開設俄語講座等課程，推動市民交流，每年2月還會在校園定期舉辦「函館俄羅斯節」，吸引大批市民參加並享受俄式料理。

函館市政府持續支援該校的營運，市府國際與地域交流課的負責人表示，「之前聽聞狀況嚴峻，（該校）作為學校法人做出經營上的決定（停止招生）也是無奈之舉。想到函館與俄羅斯的歷史淵源深厚，對此感到可惜」。

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