受俄烏戰爭影響 俄大學日本分校新生僅3人

俄羅斯遠東聯邦綜合大學位於日本北海道的函館分校。(取自Wikimedia Commons)

俄羅斯 遠東聯邦綜合大學位於日本 北海道的函館分校明年度起停招學生，加上俄國 侵略烏克蘭影響兩國關係，入學人數因而驟減，今年度的新生僅3人，當地對此出現惋惜的聲音。

讀賣新聞報導，函館（舊稱為箱館）與俄羅斯的交流始於俄國的使節1793年來到當地。根據1858年簽署的「日俄修好通商條約」，俄羅斯因而在日本成立領事館。居留在函館的外國人中，俄羅斯人曾占了將近一半。

作為日俄國際交流據點的俄羅斯遠東聯邦綜合大學函館分校，與俄羅斯總領事館函館事務所共用同建築，與函館日本正教會相當接近。

俄羅斯遠東國立綜合大學（現為遠東聯邦綜合大學）校址位於海參崴，1994年成立函館分校，被日本政府文部科學省指定為「外國大學的日本分校」，設有四年制的俄羅斯地域系與兩年制的俄語系，目前在校生共14人。

該校函館分校明年度起停招新生但是表示，「全員在校生畢業之前，校方會確保教育持續進行」。配合這間學校2008年成立「俄羅斯中心」，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當年曾訪問函館。

俄羅斯遠東聯邦綜合大學函館分校創立以來，持續開設俄語講座等課程，推動市民交流，每年2月還會在校園定期舉辦「函館俄羅斯節」，吸引大批市民參加並享受俄式料理。

函館市政府持續支援該校的營運，市府國際與地域交流課的負責人表示，「之前聽聞狀況嚴峻，（該校）作為學校法人做出經營上的決定（停止招生）也是無奈之舉。想到函館與俄羅斯的歷史淵源深厚，對此感到可惜」。