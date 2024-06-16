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日防長計畫7月訪英 商討新一代戰機開發

中央社東京16日專電
日本防衛大臣木原稔。(美聯社)
日本防衛大臣木原稔。(美聯社)

日本防衛大臣（國防部長）木原稔（Minoru Kihara）正考慮7月下旬訪問英國，與英國國防大臣夏普斯舉行會談，預料會談議題攸關日本、英國、義大利這3國正在推動的聯合開發新一代戰機一事。

日本共同社報導，日英政府正在協商安排木原7月下旬訪英，與英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）舉行會談。日英義3國將加強合作聯合開發新一代戰機，展開全球作戰空中計畫（Global Combat Air Programme，GCAP），2024年度將在英國成立負責開發管理的國際機關GIGO（GCAP International Government Organisation）。

報導說，多名知情人士今天透露，在GIGO將成立前，木原這次訪英目的在於促使日英義3國聯合開發新一代戰機的計畫能順利推動。

英國預定7月4日舉行大選，最新民調顯示，在野黨工黨（Labour Party）的支持度領先執政的保守黨（Conservative Party）。

木原認為，即使英國政權輪替，為了新一代戰機的聯合開發，有必要與新內閣早日建立關係，因此考慮訪英。視英國的狀況，木原訪英行程也有可能延期。

上一次木原與夏普斯舉行會談是去年11月在東京。

有關日本與英義將聯合開發新一代戰機，簽署成立負責開發管理的國際機關GIGO的條約，日本參議院院會本月5日在表決贊成多數的情況下通過。該國際機關總部將設於英國，第一任負責人將由日本人擔任。

至於日本將派遣多少人進駐，目前還在協調，預計日本防衛省（國防部）的事務官、技官及航空自衛官等將被派至該國際機關，該國際機關最快今年秋天設立。

日本 夏普 國防部

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