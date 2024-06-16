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蘇丹缺水 受戰爭及氣候變遷打擊 民眾須長途跋涉取水

中央社蘇丹港16日綜合外電報導
非洲國家蘇丹陷入水危機，當地許多民眾都必須長途跋涉取水。15日，人們在蘇丹恩圖曼市宰牲節前參觀牲畜市場。(新華社)
非洲國家蘇丹陷入水危機，當地許多民眾都必須長途跋涉取水。15日，人們在蘇丹恩圖曼市宰牲節前參觀牲畜市場。(新華社)

戰爭、氣候變遷及人為因素造成的缺水，使得早已遭遇一連串難題的非洲國家蘇丹陷入水危機，當地許多民眾都必須長途跋涉取水。

法新社報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）於去年4月爆發戰鬥，這場內戰持續至今。

育有7名子女的蘇丹北達佛州（North Darfur state）居民伊薩（Issa）告訴法新社，自從內戰爆發以來，他的2個孩子每天要走14公里路程取水。

內戰爆發初期，大多數外國援助組織都無法繼續運作， 其中包括在北達佛州索托尼（Sortoni）營運供水站的團體，當地居民只能自生自滅。

蘇丹雖然擁有水量豐沛的尼羅河（Nile River）等許多水資源，但該國對缺水一事並不陌生。根據聯合國（UN）資料，早於內戰爆發前，蘇丹就有1/4民眾必須走超過50分鐘路程才能取水。

如今，從西部達佛地區的沙漠、肥沃的尼羅河谷再到整個紅海（Red Sea）沿岸，一場水危機已打擊4800萬蘇丹民眾。

美國駐聯合國大使14日表示，蘇丹人民已面臨全球最大規模的人道危機。

在蘇丹水資源領域擁有多年經驗的一位歐洲外交官也說，蘇丹受氣候變遷影響甚深，最明顯的地方就是氣溫和降雨強度都已升高。

蘇丹今年夏季的氣溫預計會持續攀升，直到8月雨季來臨氣溫才會下降，但雨季常引發洪災氾濫，每年都會奪走許多人命。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130616

氣候變遷 佛州 聯合國

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