因暴動關閉…新喀里多尼亞國際機場將重啟 宵禁縮短

法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。圖為新喀裡多尼亞努美阿的抗議活動中煙霧升起。(美聯社資料照)

法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁 時間也會縮短。

法新社報導，高級專員公署今天表示，已決定重新開放機場，且「從周一（17日）起，宵禁延至晚間8時（原本是從下午6時）開始」。

新喀里多尼亞宣布投票 改革，允許居住新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日爆發暴動之後，當局宣布實施關閉機場與宵禁等措施。

新喀里多尼亞的原住民卡納克族擔心此舉會稀釋他們的選票，使得最終贏得獨立的希望遙不可及。

路障、與警察的小衝突和搶劫造成9人死亡、數以百計人受傷，並造成數以億計歐元的損失。

高級專員公署表示，拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）與首府努美阿（Noumea）間一條先前遭示威者封路的高速公路重新開放，拉東突塔國際機場航班才得以全面恢復。

先前拉東突塔國際機場僅起降少數特殊豁免的航班。

與此同時，高級專員公署補充說，「鑑於情勢改善，也為了讓生活逐步恢復正常」，每天持續到上午6時的宵禁時間也有縮短。

法國總統馬克宏 12日宣布，由於國會提前選舉，將「暫停」引發新喀里多尼亞暴亂的投票改革。