我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：Adidas對中國高管遭控涉貪展開調查

涉「千人計畫」遭判刑 前哈佛教授將赴港大演講

因暴動關閉…新喀里多尼亞國際機場將重啟 宵禁縮短

中央社新喀里多尼亞首府努美阿16日綜合外電報導
法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。圖為新喀裡多尼亞努美阿的抗議活動中煙霧升起。(美聯社資料照)
法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。圖為新喀裡多尼亞努美阿的抗議活動中煙霧升起。(美聯社資料照)

法屬新喀里多尼亞高級專員公署表示，上月因連串致命暴動而關閉的國際機場，明天將重新開放，宵禁時間也會縮短。

法新社報導，高級專員公署今天表示，已決定重新開放機場，且「從周一（17日）起，宵禁延至晚間8時（原本是從下午6時）開始」。

新喀里多尼亞宣布投票改革，允許居住新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日爆發暴動之後，當局宣布實施關閉機場與宵禁等措施。

新喀里多尼亞的原住民卡納克族擔心此舉會稀釋他們的選票，使得最終贏得獨立的希望遙不可及。

路障、與警察的小衝突和搶劫造成9人死亡、數以百計人受傷，並造成數以億計歐元的損失。

高級專員公署表示，拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）與首府努美阿（Noumea）間一條先前遭示威者封路的高速公路重新開放，拉東突塔國際機場航班才得以全面恢復。

先前拉東突塔國際機場僅起降少數特殊豁免的航班。

與此同時，高級專員公署補充說，「鑑於情勢改善，也為了讓生活逐步恢復正常」，每天持續到上午6時的宵禁時間也有縮短。

法國總統馬克宏12日宣布，由於國會提前選舉，將「暫停」引發新喀里多尼亞暴亂的投票改革。

宵禁 投票 馬克宏

上一則

G7譴責伊朗擴大核能力 伊朗反批：西方指控帶有政治目的

下一則

蘇丹缺水 受戰爭及氣候變遷打擊 民眾須長途跋涉取水

延伸閱讀

洛杉磯國際機場怒路事件 涉案男子被捕

洛杉磯國際機場怒路事件 涉案男子被捕
擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張

擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張
全美國內機票 杜勒斯機場最貴 往返票價488.4元

全美國內機票 杜勒斯機場最貴 往返票價488.4元
國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好
火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還
中國高價商品跌跌不休 「窮人三件套」猛漲價

中國高價商品跌跌不休 「窮人三件套」猛漲價