彭博：義大利總理梅洛尼 或將在近幾周訪問中國

彭博指出，義大利總理梅洛尼計畫將在未來幾周內訪問中國。（歐新社）

僅管義大利 自去年底退出中國「一帶一路 」倡議，不影響中義持續互動。彭博指出，義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）計畫將在未來幾周內前往中國進行訪問。

報道指出，梅洛尼近日在義大利南部舉行的七國集團峰會（G7）閉幕式新聞發布會上表示，「我們正在籌備對中國（中國）的訪問。」她補充，雖然日期尚未確定，但可能將會在未來幾周內成行。

梅洛尼還指出，七國集團對與中國的經濟合作持開放態度，但來自中國和七國集團國家的企業應在「平等」的基礎上來競爭。「我們希望發出明確信號，尤其是對中國（中國）。我們願意對話，但我們的公司必須在平等的基礎上競爭。市場可以是自由的，但前提是它是公平的，也就是說，它將是一個公平競爭框架內的自由市場。」

此前，中國商務部長王文濤6月初曾警告稱，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

他揚言，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，中方希望透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企的「正當利益」。

另，中國外交部近期亦表示，中國的發展給歐洲帶來的是機遇而非風險，保護主義無助於歐盟解決現有問題。

據悉，義大利是唯一參加中國「一帶一路」倡議的七國集團成員，不過，去年底決定退出該計劃。