我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

彭博：義大利總理梅洛尼 或將在近幾周訪問中國

記者謝守真／即時報導
彭博指出，義大利總理梅洛尼計畫將在未來幾周內訪問中國。（歐新社）
彭博指出，義大利總理梅洛尼計畫將在未來幾周內訪問中國。（歐新社）

僅管義大利自去年底退出中國「一帶一路」倡議，不影響中義持續互動。彭博指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）計畫將在未來幾周內前往中國進行訪問。

報道指出，梅洛尼近日在義大利南部舉行的七國集團峰會（G7）閉幕式新聞發布會上表示，「我們正在籌備對中國（中國）的訪問。」她補充，雖然日期尚未確定，但可能將會在未來幾周內成行。

梅洛尼還指出，七國集團對與中國的經濟合作持開放態度，但來自中國和七國集團國家的企業應在「平等」的基礎上來競爭。「我們希望發出明確信號，尤其是對中國（中國）。我們願意對話，但我們的公司必須在平等的基礎上競爭。市場可以是自由的，但前提是它是公平的，也就是說，它將是一個公平競爭框架內的自由市場。」

此前，中國商務部長王文濤6月初曾警告稱，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

他揚言，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，中方希望透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企的「正當利益」。

另，中國外交部近期亦表示，中國的發展給歐洲帶來的是機遇而非風險，保護主義無助於歐盟解決現有問題。

據悉，義大利是唯一參加中國「一帶一路」倡議的七國集團成員，不過，去年底決定退出該計劃。

義大利 梅洛尼 一帶一路

上一則

以色列鬆口「技術停火」即日起南加薩每天休兵11小時

下一則

法國28歲政治新星巴德拉 率極右槓馬克宏

延伸閱讀

歐國盃／阿爾巴尼亞23秒進球寫紀錄 義大利逆轉獲勝

歐國盃／阿爾巴尼亞23秒進球寫紀錄 義大利逆轉獲勝
歐盟原則同意 6月25日啟動烏克蘭、摩爾多瓦入盟談判

歐盟原則同意 6月25日啟動烏克蘭、摩爾多瓦入盟談判
教宗G7演說談AI危害 促禁用致命自主武器

教宗G7演說談AI危害 促禁用致命自主武器
若中國限制進口歐盟豬肉 分析：供應商將面臨惡夢

若中國限制進口歐盟豬肉 分析：供應商將面臨惡夢

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺