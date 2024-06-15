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擔心軍徽嵌入中製追蹤裝置 英軍推遲新帽徽更換

編譯周辰陽／即時報導
英國倫敦15日舉行英王查理三世官方誕辰閱兵典禮「軍旗敬禮分列式」，圖為正在行軍的皇家近衛騎兵。歐新社
英國倫敦15日舉行英王查理三世官方誕辰閱兵典禮「軍旗敬禮分列式」，圖為正在行軍的皇家近衛騎兵。歐新社

金融時報15日報導，因為擔憂新的徽章可能是中國製造，而且面臨讓北京當局放入追蹤設備的危險，英國軍方為查理三世國王即位而重新設計的徽章推出已經延遲。

英國陸軍的徽章能識別官兵所屬軍團，軍官部分通常用刺繡布料製成，所有其他階級則是用金屬，現役軍人都會自豪地佩在貝雷帽和其他軍用頭飾，許多軍團的徽飾還帶有王冠或君主的縮寫；如同之前的英主，伊麗莎白二世於2022年駕崩後，這些徽章必須做出更改。

根據報導，貝雷帽上帶有王冠的英國陸軍各軍團正在變更「帽徽」，從已故伊麗莎白二世女王青睞的聖愛德華王冠特色設計，改成查理三世選擇的都鐸王冠，但是程序變得複雜。雖然總部在約克郡的Wyedean Weaving公司承包了製作徽章，卻「從中國的工廠獲得部分產能」。

一位英國高層國防官員表示，「有人擔心追蹤裝置或GPS發報器可能會嵌入帽徽中」，接著稱「因為英國沒有同樣快或同樣廉價的徽章製造能力，結果就是帽徽的引進出現延誤」。

英國國防部表示，「一旦要求最終審定，新帽徽的採購就會實現」。

Wyedean Weaving是一間家族企業，2022年從美國上市的國防服務公司Leidos贏得了為英軍供應徽章的290萬英鎊三年期轉包契約。系統總監沃爾班克（Susannah Walbank）表示，正在等待最終批准，以推進徽章的製作，「中國是我們供應鏈的一部分，我們已經在那裡設廠15年，有著長期的合作關係，從來沒有任何顧慮」。

沃爾班克還補充，新的帽徽會「在多個地方，包括中國」製造，並且將在英國接受品質檢查。跟英國國防部簽了有直接合約的Leidos公司拒絕發表評論；中國駐英國大使館沒有立即回應置評請求。

一位西方安全官員表示，安全問題代表帽徽「當然」應該在英國製造。但另一位官員說，中國製造徽章帶來風險微乎其微，因為「太小了，沒有竊聽器會有很長的電池壽命，或能夠遠距離發射訊號」。第三位官員表示，這個問題顯示管理對中關係「將在變得清晰之前變得更怪」。

查理三世 國防部 供應鏈

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