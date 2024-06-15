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日本首見 千葉縣地方鐵路人臉辨識乘車系統上路

中央社東京15日綜合外電報導
日本千葉縣佐倉市有加利丘新市鎮地方鐵路「山萬有加利丘線」15日啟用人臉辨識上下車系統。圖為乘客在檢票口讓平板讀取臉部。（圖取自有加利丘新市鎮網頁town.yukarigaoka.jp）
日本千葉縣佐倉市有加利丘新市鎮地方鐵路「山萬有加利丘線」15日啟用人臉辨識上下車系統。圖為乘客在檢票口讓平板讀取臉部。（圖取自有加利丘新市鎮網頁town.yukarigaoka.jp）

日本千葉縣佐倉市有加利丘新市鎮的地方鐵路「山萬有加利丘線」，今天正式引進人臉辨識上下車系統，為日本首例。乘客登錄相關資訊後，在檢票口讓平板讀取臉部後即可通過閘門。

讀賣新聞報導，營運「山萬有加利丘線」的山萬公司，也導入相同系統到當地的山萬接駁車。

總部位於東京都的山萬公司既是不動產公司，也經營鐵路與巴士事業。根據山萬公司，人臉辨識上下車系統所用的平板共15台，其中包含「山萬有加利丘線」6個車站中的8台，以及接駁車內7台。

乘客事前在特定網站登錄信用卡與臉部資訊，搭車時經平板讀取完臉部資訊後就能乘車，下車時直接離開即可。而1個月的使用費將透過信用卡扣款。

根據日本政府國土交通省（簡稱國交省），這是日本鐵路首次正式引進人臉辨識上下車系統。國交省表示，之前也沒聽過日本有巴士採用相同系統。

山萬公司2013年就在自家經營的社區大樓出入口裝設人臉辨識系統，並持續評估運用相同系統到鐵路上。

而讓山萬公司決定在鐵路上使用這個系統的原因之一，是自動檢票機日趨老舊。「山萬有加利丘線」6個車站中設置著僅接受實體車票、定期券的檢票機，不過隨著機器變舊、愈來愈容易故障，票券經常卡在檢票機中。

雖然許多乘客希望鐵路公司加裝能使用IC卡乘車的系統，不過礙於成本考量並未實行，但是關於人臉辨識系統，山萬公司認為「只需一台平板即可運行，不僅提高方便度，還能降低成本」。

而這個人臉辨識上下車系統從2021年5月起經過約2年的試行，期間獲得當地居民的好評，像是「帶著小孩同行時，不用放開小孩的手就能通過檢票口」以及「不用帶現金也能搭車，相當方便」等意見，也成為推動這個系統正式上路的助力。

隨著新系統開始正式運作，山萬公司今天起停售新的實體車票與定期券，乘客已經購買的定期券等實體票券則可以使用至有效期限結束。

而不使用人臉辨識系統的人可以在車站的售票機購買印有QR Code乘車碼的車票後，在檢票口讓感應器讀取QR Code後即可通過。

山萬公司1970年代起就持續在開發有加利丘新市鎮，之後也有意引進人臉辨識系統至周邊的商家與餐廳。

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