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國際刑事法院院長赤根智子：絕不屈服於政治壓力

中央社東京14日專電
位在荷蘭海牙的國際刑事法院大樓。路透
位在荷蘭海牙的國際刑事法院大樓。路透

日本女法官赤根智子3月當上國際刑事法院院長，她今天在東京一場記者會上對於法院受到政治壓力一事表示，「國際刑事法院全體職員絕不屈服，會在法治的世界貫徹正義」。

「每日新聞」報導，調查戰爭犯罪等的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）院長赤根智子今天在東京的日本記者俱樂部召開記者會。她今年3月成為第一位當上ICC院長的日本人，這次是就任後首度返回日本。

針對俄羅斯侵略烏克蘭，ICC去年3月裁定對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出國際逮捕令，赤根也是做出裁定的法官之一，之後俄羅斯對赤根發布通緝，予以報復。

今年5月，有關巴勒斯坦自治區加薩的戰鬥，ICC檢察官申請對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）等人發出逮捕令，親以色列的美國國會考慮制裁ICC職員。

赤根今天在記者會上說，ICC是獨立、中立、公正的法院，各國營造尊重司法裁判的風氣，就能抑制政治壓力。

她進一步指出，ICC成員國有責任守護ICC，如果ICC崩毀，世界上就不可能再有同樣的國際刑事法院出現。

她也說，正考慮在東京設立作為ICC宣傳、合作據點的東京事務所。

赤根這次回國也會在大學演講。她說，希望讓日本年輕人知道，日本的檢察官即使海外經驗少，也能在ICC任職，希望大家要有自信。

國際刑事法院有124個國家與地區加盟。2023年3月以俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭後驅逐烏國孩童的戰爭罪為由，對俄國總統普亭發出國際逮捕令。赤根是裁定發出國際逮捕令的3位法官之一。

赤根智子1956年生於日本愛知縣名古屋市，畢業於東京大學、美國傑克森維爾州立大學（Jacksonville State University），1982年當上檢察官，曾在北海道函館地檢任職，2018年當上國際刑事法院法官。

日本 俄羅斯 普亭

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