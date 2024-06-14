研究：若升溫逾攝氏2度 加拿大哈德遜灣北極熊恐滅絕

國際科學家團隊今天表示，如果全球暖化超過巴黎氣候協定設下的限制，加拿大哈德遜灣（Hudson Bay）一帶的北極熊可能於本世紀中葉瀕臨滅絕。路透

國際科學家團隊今天表示，如果全球暖化 超過巴黎氣候協定設下的限制，加拿大哈德遜灣（Hudson Bay）一帶的北極熊可能於本世紀中葉瀕臨滅絕。

法新社報導，氣候變遷 已導致北極海冰層薄到無法讓北極熊順利捕獵海豹的天數大幅增加，這迫使北極熊在缺乏主要食物來源的情況下在陸地待得更久。

研究員利用模型來探討未來全球升溫將如何影響哈德遜灣的冰層厚度，以及當地具代表性的瀕危北極熊又將因此而面對什麼樣的命運。

他們發現，如果氣溫比前工業化時代高出攝氏2度，將導致無冰期長到讓許多北極熊無法存活。

研究報告主要作者史圖爾夫（Julienne Stroeve）說，最早滅絕的將是哈德遜灣南部的北極熊。這個地區的冬季冰層要花較多時間才能凍結。

曼尼托巴大學（University of Manitoba）北極氣候科學家史圖爾夫說，「那些北極熊不太可能在那個地區存活」，可能會於本世紀中葉消失。

她還說，哈德遜灣西部的其他主要北極熊群不久之後也將滅絕。全球暖化一旦超過攝氏2度，將讓這片棲地愈來愈不適宜狩獵和繁衍。

根據2015年巴黎協定（Paris Agreement），各國同意將全球升溫幅度限制在遠低於攝氏2度以內，以避免氣候變遷導致最糟糕的後果，若能努力控制在1.5度以內會更安全。

聯合國 表示，目前全球氣溫已比1850年到1900年的前工業化時代高1.2度，且可能在2100年之前升溫達2.9度。

根據這項發表在「通訊-地球與環境」（Communications Earth and Environment）期刊的研究，過去10年，人類活動造成的氣候變遷已使哈德遜灣的無冰期延長一個月。

史圖爾夫說，若氣溫上升2度，哈德遜灣南部的無冰期將超過180天，已突破北極熊能忍受的「硬限制」。當氣溫上升2.2度到2.6度，哈德遜灣西部的北極熊也將面臨同樣的命運。

其他研究發現，哈德遜灣的北極熊試圖尋找其他食物來源，以適應在陸地上待得更久的日子，但這些食物無法與正常海洋食物提供的熱量相提並論。

過去12個月是人類史上最熱的12個月，陸地和海洋溫度都達到前所未見的紀錄。