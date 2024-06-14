跟蹤居民、吃掉幾隻狗 澳洲鹹水鱷下場曝光

澳洲北領地日前發生一條鹹水鱷跟蹤偏遠地區的居民，還吃掉了好幾隻狗，最終遭到射殺，成為附近原住民社區的一頓豐盛大餐。資料照片，非被捕鹹水鱷。路透 / alamy

澳洲 北領地日前發生一條鹹水鱷（Saltwater Crocodile）跟蹤偏遠地區的居民，還吃掉了好幾隻狗。警方經過諮商後將牠射殺跟移走，最終成為附近原住民 社區的一頓豐盛大餐。

澳洲廣播公司13日報導，這起事件發生在達爾文西南約700公里，靠近西澳省界的貝恩斯河（Baines River）。該條鹹水鱷長3.63公尺，在當地鬧洪災 後出現。北領地警察（NT Police）表示，民眾曾經多次在距離房屋約250公尺處目擊到牠的出沒。

Experience the unique traditions of a local Aboriginal community - a "problem" crocodile has been shot and cooked to provide for the residents. Discover more about this cultural practice in Northern Australia here: https://t.co/vYPbxgxyN5 pic.twitter.com/waxwuykjnQ — TOP X News (@TOPXNews) 2024年6月14日

警方聲明指出，這條「問題鱷魚…一直在悄悄靠近，並且從水中朝著兒童和成人猛衝而去」，並稱「這條鱷魚據報也已吃了多條社區的狗」。

警方表示，跟傳統土地擁有人（原住民）、長老、社區居民和公園及野生動物巡邏員諮商後，「射殺了該條鱷魚，以確保牠不會繼續對社區構成重大風險」。

這條鹹水鱷被移走後，放進警車的後車廂，運往附近的布拉（Bulla）原住民社區，「社區以傳統的方式，將牠做成了一頓大餐」。根據CNN轉述，當局在此之前還把握住機會，為當地的小朋友開了一堂即席的「鱷魚安全課」，包括「近距離觀察我們水道內的危險」。

麥克布萊德（Andrew McBride）警長告訴澳廣，這條鹹水鱷被「煮成鱷魚尾湯，放去燒烤，一些肉塊包進香蕉葉，並在地下煮熟」。他說，「這是一場相當大的傳統盛宴，有幾個人吃得很飽」。