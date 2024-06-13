我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最安全的旅遊城市 就在這裡

報稅機制不利居住海外者 1/4僑民考慮過放棄美國籍

烏克蘭峰會主辦國遭駭 瑞士：政府網站僅輕微當機

中央社日內瓦13日綜合外電報導
由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本周末揭幕。圖為峰會場地在瑞士中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）。路透
由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本周末揭幕。圖為峰會場地在瑞士中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）。路透

由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本周末揭幕前夕，瑞士政府官網率先成為預料中一波駭客攻擊的目標。

法新社報導，國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）表示，這項分散式阻斷服務（DDoS）攻擊導致輕微當機。DDoS攻擊是指藉由惡意流量灌爆網站與伺服器而導致網站無法正常運作。

國家網路安全中心指出：「對多個聯邦政府網站和烏克蘭和平峰會相關組織最早的DDoS攻擊從今天上午開始。這項攻擊在意料之中，推測與峰會有關，它們造成稍微當機…遭到侵駭的機構運作並未受到嚴重影響。」

國家網路安全中心指出，將發布定期更新的資訊，並表示：「DDoS攻擊意圖影響網站運作，資料和系統安全無虞。駭客在網路空間運用阻擾式技倆，以散播政治訊息和刷存在感。」

「這些攻擊都是在預期範圍之內，目前沒有造成嚴重危害。」

瑞士15日至16日將在中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）主辦首場烏克蘭和平峰會。

瑞士政府表示，已有數十國確認派代表與會。這場峰會將試圖制定路線圖，讓烏克蘭和俄羅斯參與未來的和平進程。

俄羅斯2022年2月開始全面入侵烏克蘭。由於莫斯科表示沒興趣參與這項會議，因此並未受邀。

烏克蘭 俄羅斯 駭客

上一則

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元

下一則

傳土耳其與美簽署F-16軍售案 金額230億美元

延伸閱讀

G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付
G7峰會前夕 美再祭新制裁切斷中俄連結 限制中企賣晶片

G7峰會前夕 美再祭新制裁切斷中俄連結 限制中企賣晶片
G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係

G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係
烏克蘭和平峰會逾90國將參與 聯國秘書長拒出席

烏克蘭和平峰會逾90國將參與 聯國秘書長拒出席

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國