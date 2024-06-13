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黎巴嫩真主黨再襲以色列 報復指揮官遭擊斃

中央社貝魯特13日綜合外電報導
圖為13日黎巴嫩對以色列的戈蘭高地Qela Alon附近發動空襲後，天空中冒出煙霧。歐新社
圖為13日黎巴嫩對以色列的戈蘭高地Qela Alon附近發動空襲後，天空中冒出煙霧。歐新社

以色列11日空襲擊斃黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）高階指揮官阿布杜拉（Taleb Sami Abdallah）後，真主黨表示，今天再朝以色列軍隊發動數波火箭和無人機攻勢。

法新社報導，真主黨盟友、巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，引發加薩走廊（Gaza Strip）戰事，此後真主黨也幾乎天天與以軍跨境交火。

真主黨昨天已對以色列北部發射大量火箭，以報復以色列攻擊黎巴嫩南部造成阿布杜拉身亡。

今天真主黨在聲明中表示，旗下戰士「發動火箭與無人機攻擊，瞄準6處兵營與軍事場所」，同時又朝另外3個以色列基地出動「裝載爆裂物的無人機隊」。

真主黨表示，其中一個淪為目標的以色列基地內，有「須為暗殺（阿布杜拉）負責」的情報單位總部。真主黨宣布空襲將持續至晚上，並稱這是「回應暗殺行動」的一環。

以色列軍方則說，大約有「40個拋射體朝加利利（Galilee）和戈蘭高地（Golan Heights）發射」，絕大部分都被攔截下來，其餘拋射體則引發火災，有兩名軍人受傷，傷勢分別為中等和輕微。

以色列政府矢言強硬回應真主黨所有攻擊。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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