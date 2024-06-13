南韓健身房公告「禁大媽入內」 還列出8大判定標準

南韓仁川一家健身房貼出「禁止大媽入內」公告，引發熱議。示意圖，非文中健身房。(Photo by Danielle Cerullo on Unsplash)

韓國先鋒報(The Korea Herald)11日報導，一家位於仁川的健身房張貼公告「禁止大媽入內」，並附上「大媽」的八項判定標準，引發爭議。

這間健身房貼出的公告還附加了說明：「只有具備教養和優雅的女性才能進入」。

健身房列出了區分「大媽」與「女性」的標準，表示無論年齡或婚姻狀況，滿足以下條件的人就會被視為「大媽」：

1.不分年齡，喜歡占便宜。

2.無論去哪裡都會引起別人抱怨，但本人渾然不覺。

3.搭公車時會占用孕婦專用座。

4.兩人到咖啡 店只點一杯咖啡，並要求店家多給一個杯子。

5.偷偷將食物垃圾丟進公共廁所或馬桶。

6.捨不得花自己的錢，但花別人的錢就無所謂。

7.記憶力和判斷力不足，說過的話一直重複。

8.跌倒後除了上帝之外不會有人想幫。

健身房老闆在接受採訪時表示，他之所以張貼這個告示，是因為符合上述條件的人給他帶來了巨大傷害。

他說：「一些『ajumeoni』(對年長女性的尊稱)把一籃子的衣服帶到健身房洗，把熱水開著一兩個小時，導致水費翻倍；她們還會對年輕女性會員發表性騷擾 的言論，像是說妳應該很會生孩子之類。」

店家公告中使用了「ajumma(阿珠媽)」這個單字，意為大媽、大嬸，多年來這個詞變得包含貶義，如今一般韓國人會避免在公共或正式場合使用。

報導指出，雖然韓國憲法第11條明載不得因性別、宗教和社會地位而歧視 他人，例如韓國國家人權委員會在2017年裁決「兒童禁入區」構成歧視，但由於國家人權委員會缺乏對企業執行裁決的法律權力，所以此裁決只是一項「建議」。