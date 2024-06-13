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義大利媒體：教宗再度使用冒犯同性戀字眼

中央社梵蒂岡市12日綜合外電報導
義大利媒體披露，教宗方濟各私下交談時，再度使用冒犯同性戀字眼frociaggine。(路透)
義大利媒體披露，教宗方濟各私下交談時，再度使用冒犯同性戀字眼frociaggine。(路透)

義大利媒體今天披露，教宗方濟各（Pope Francis）昨天在羅馬與神父私下會談時，再度使用冒犯同性戀字眼。教宗2周前曾為使用這個冒犯同性戀字眼，特別發表道歉聲明。

法新社報導，87歲的教宗昨天訪問羅馬的宗座慈幼大學（Salesian Pontifical University）時，使用了frociaggine。這個詞是男同性戀侮辱性稱呼faggotry的羅馬方言用語。

根據義大利國家通訊社安莎（ANSA），教宗在宗座慈幼大學與大約200名神父私下會談時說：「梵蒂岡瀰漫一股frociaggine氣氛。」

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）則說，「男同性戀是好男孩…他們尋找主。但最好是引導他們成為一名好的屬靈父親、或一名好的心理學家」，而不是接納他們進入神學院。

梵蒂岡在法新社尋求對報導置評時，未能立即回應。

梵蒂岡昨天稍晚證實，教宗「再度提及具同性戀傾向者進入神學院的問題，並重申在教會中歡迎或陪伴他們的必要性。」。

但梵蒂岡未提及媒體所報導教宗在會談中使用frociaggine字眼。

教宗5月底在媒體披露他在和義大利主教的閉門會議上使用這個字眼後，發表聲明道歉。

梵蒂岡5月28日說：「教宗從來無意以仇視同性戀的字眼來冒犯他人或表達自己，他對因自己的用字或他人轉述而感覺受到冒犯的人，表達歉意。」

教宗 同性戀 義大利

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